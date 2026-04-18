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中職》張奕滿壘完美拆彈助攻 李東洺拿下富邦土投貴重一勝

2026/04/18 19:46

富邦悍將先發投手李東洺。（記者廖振輝攝）富邦悍將先發投手李東洺。（記者廖振輝攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將今天靠李東洺繳6.1局無失分，加上7局上張奕關鍵的滿壘「拆彈」力保不失，最終富邦就以1：0擊敗統一獅，本季1分差比賽富邦拿下4勝1敗。

此役1局下一出局葉子霆在一壘，接著靠盜壘和捕逸進佔三壘，孔念恩高飛犧牲打助悍將先馳得點。

李東洺上一場先發對台鋼雄鷹投3局被敲7安，失5分都是責失苦吞敗投，今天登板先發狀況明顯回穩，前6局只被敲出3支零星安打力保不失，關鍵出現在7局上，潘傑楷選到保送，陳聖平、張翔接連安打形成一出局滿壘。

此時富邦喊暫停決定換投，李東洺上、張奕下，張奕只花2球就讓林泓弦擊出一壘方向滾地球，一壘手范國宸接球後自踩壘包，再快傳本壘觸殺潘傑楷形成雙殺，獅隊攻勢瞬間瓦解，後續反攻無力落敗。

李東洺用108球投6.1局被敲5安，另有5K和2次保送無失分拿下本季首勝，同時也是本季富邦本土投手先發首勝，今天賽前為止，本季富邦土投先發6人次1勝難求，吞下2敗，累計防禦率4.81。

獅隊洋投獅帝芬先發6局失1分為非責失，苦吞本季第2敗。

富邦悍將先發投手李東洺。（記者廖振輝攝）富邦悍將先發投手李東洺。（記者廖振輝攝）

富邦悍將先發投手李東洺。（記者廖振輝攝）富邦悍將先發投手李東洺。（記者廖振輝攝）

獅隊洋投獅帝芬。（記者廖振輝攝）獅隊洋投獅帝芬。（記者廖振輝攝）

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