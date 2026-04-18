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BCL》杰倫飆34分力退香港南華 國王收首勝晉級保生機

2026/04/18 20:25

新北國王贏球。（國王提供）新北國王贏球。（國王提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕新北國王今天在亞洲冠軍籃球聯賽東亞區資格賽，靠著洋將雙箭頭杰倫與傑登的強勢發揮，終場以107比99捍衛主場，拿下小組賽的首場勝利。

首節由杰倫、傑登與林書緯三人聯手，在外線飆進5 記三分球，其中杰倫與傑登表現最為搶眼，單節合砍 23 分，帶領球隊在第一節結束時取得 5 分領先。次節國王攻勢不減，替補上陣的林彥廷一記外線，幫助球隊將領先優勢擴大至雙位數。儘管南華試圖追分，在呂政儒與林書緯接連外線的火力支援下，國王半場結束以 52：44 保持領先。

易籃後，南華發起反擊，試圖縮小分差，但國王三名洋將杰倫、傑登及喬丹，搭配林書緯穩定戰局的組織與得分，每當南華意圖反撲時，傑登與杰倫總能適時挺身而出，澆熄南華反攻氣燄。最終，國王成功以 8 分之差洗刷上次交手的陰霾。

賽後代理主帥洪志善提到：「要在短時間內從連續兩場大比分落後的低潮中走出，對球隊而言很難。不過今天我們針對防守端做了修正，至少在比賽節奏與進攻端的執行上，展現出我們理想中的模樣。」

全場狂飆 34 分並送出 7 次助攻的杰倫表示，包含李愷諺的高壓防守以及傑登注入的防守能量，都是球隊能維持強度的關鍵，而杰倫強調，「我們必須維持這樣的防守強度到下一場比賽，只要全隊心態要準備好，並充滿信心，我們絕對有能力擊敗其他隊。」

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