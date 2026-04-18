全中運》祝福選手繳出佳績 李洋：不要放棄讀書

運動部李洋部長出席「115年全國中等學校運動會」開幕典禮。（運動部提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕115年全國中等學校運動會今日晚間於嘉義縣舉行開幕典禮，賴清德總統、運動部李洋部長及嘉義縣翁章梁縣長親臨現場，共同為這場國內中等學校最高賽會殿堂揭開序幕。

本屆全中運以「超越在嘉義」為主題，規劃舉行21種運動競賽，展現我國競技運動發展的厚實基礎。賴清德總統於致詞時表示，全中運是中等學校運動競技的最高殿堂，也是每位選手展現自我，超越自我的最好時刻，勉勵全體選手都能把過去辛苦訓練的成果充分展現。同時，他也特別感謝中央與地方政府的通力合作，以及近萬名教育人員、志工與工作夥伴的無私奉獻。

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運動部長李洋指出，全中運是很多人運動生涯裡非常重要的一站，除了競賽成績之外，也要珍惜一起訓練、一起比賽、一起撐過低潮的夥伴，並提醒大家在這個階段不要放棄讀書。他期許所有選手都能完成比賽，並祝福大家在這次全中運都能有好的成績。

承辦單位翁章梁縣長表示，縣府秉持高度整合的服務精神，從賽事規劃、場地整備、醫療照顧等各面向整合跨部會資源，致力打造最優質的競賽環境，確保每位選手都能安心比賽，全力發揮實力。

開幕典禮以「少年嘉義」為主軸，邀請嘉義縣街舞培訓隊、愛+1擊樂團及鄒族pasunaeno合唱團，共同呈獻一場結合傳統與現代的視覺盛宴，讓賽會不僅是競技場域，更成為文化交流的重要平臺。隨後的「選手之夜」更將氣氛推向最高潮，由臺灣知名藝人婁峻碩SHOU、鼓鼓 呂思緯、梁文音、TPE48與韓星Super Junior圭賢等巨星接力開唱，讓每一位觀眾都能深刻感受嘉義的青春活力。

賴清德總統蒞臨「115年全國中等學校運動會」開幕典禮。（運動部提供）

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