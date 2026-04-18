全中運嘉義盛大開幕 李洋分享全中運經歷鼓舞青年勇敢追夢

全中運開幕式由總統賴清德、運動部長李洋及嘉義縣長翁章梁共同主持。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕2026全國中等學校運動今昨晚在嘉義縣立棒球場舉行開幕典禮，由總統賴清德、運動部長李洋及嘉義縣長翁章梁共同主持。李洋提到自己全中運最好的成績是羽球雙打銅牌，賴總統打趣稱還以為奧運兩屆金牌應該是比賽常勝軍，結果只有拿到銅牌，沒有金牌也沒有銀牌，勉勵大家以部長為師，再接再厲爭取好成績。

翁章梁指出，代表台灣參加奧運會等國際賽的運動選手，大多經過全中運的洗禮，希望大家在全中運舞台好好發揮，累積更大量能為國爭光。

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李洋附和翁章梁說法，表示自己國、高中都有代表學校參加全中運，最好的成績是在高二和高三拿到銅牌，給予自己很大的鼓勵，在師長支持下繼續羽球這條路。

賴總統說，李部長如果不說的話，大概都會認為他是常勝軍，結果只拿到兩面銅牌，但是可以在奧運為國爭光，前後拿到兩次的奧運金牌成為國家英雄，這個正可以提醒大家，每一個選手都要在運動場上持續提升自我的實力，就有發光發亮的機會。

全中運開幕典禮以「少年嘉義」為主軸，由嘉義縣街舞培訓代表隊、愛+1擊樂團及鄒族pasunaeno合唱團共同登台，以多元表演展現嘉義在地文化與青春能量。「選手之夜」邀請重量級藝人為選手帶來精彩表演，包含婁峻碩SHOU、、鼓鼓呂思緯、梁文音、TPE48，由超人氣韓團SuperJunior成員圭賢壓軸，登台瞬間嗨翻全場，氣氛直衝最高點，搭配300台無人機表演，打造震撼夜空的視覺盛宴，為觀眾帶來最獨特難忘的觀演體驗。

全中運開幕式由由鄒族小朋友帶領唱國歌。（記者蔡宗勳攝）

全中運拿著聖火的選手入場。（記者蔡宗勳攝）

全中運開幕式選手宣誓。（記者蔡宗勳攝）

全中運選手之夜看台上觀眾嗨翻天。（記者蔡宗勳攝）

全中運開幕典禮以「少年嘉義」為主軸。（記者蔡宗勳攝）

全中運開幕典禮以「少年嘉義」為主軸（記者蔡宗勳攝）

全中運開幕典禮以「少年嘉義」為主軸。（記者蔡宗勳攝）

全中運開幕典禮以「少年嘉義」為主軸。（記者蔡宗勳攝）



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