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台電盃排球錦標賽今登場 43支隊伍377名國小選手競技

2026/04/18 21:16

台電盃排球錦標賽今登場，吸引43支隊伍377名國小選手競技。（台電提供）台電盃排球錦標賽今登場，吸引43支隊伍377名國小選手競技。（台電提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕由台電鳳山區處主辦「台電盃排球錦標賽」今於高市福誠高中登場，吸引43支隊伍共377名國小選手競技，台東縣今年首度參賽成為亮點，透過比賽交流與切磋，體育教育向下扎根，培育更多優秀人才。

開幕典禮由高市中正國小舞蹈班帶來演出，展現青春活力，為賽事揭開序幕，台電鳳山區處處長黃明舜、高市運動發展局主任秘書林建良及福誠高中校長夏日新等人，一同進行開球儀式。總計台南、高雄、屏東及台東等22所學校、43支隊伍共377名國小選手參加，其中台東縣今年首度參賽，由三仙國小教導主任沈維淳親自帶隊，不遠千里參與盛會，成為比賽一大亮點，現場湧入大批民眾為小選手加油，吶喊聲此起彼落，場面熱鬧滾滾。

台電鳳山區處處長黃明舜致詞表示，這屆賽事特別迎來台東縣隊伍，帶著「第一道曙光」跨越山海參賽，別具象徵意義，展現台電持續推動基層體育向下扎根、向上發展成果，期盼透過這次賽事，提供各校小選手交流與切磋的平台，進而培育更多優秀體育人才，並勉勵所有選手全力以赴、爭取佳績。

黃明舜進一步指出，台電男、女排分別於民國40年及63年成立，長年於企業聯賽表現亮眼，並培育多位國家代表隊選手，球員除投入日常訓練與競賽外，也肩負技術傳承與推廣運動精神的使命，每年透過台電關懷列車深入偏鄉指導學童，這屆賽事也特別安排現役球員擔任工作人員，讓學童得以近距離交流學習，落實體育教育向下扎根。

這屆賽事獎金豐富，各組前4名分別頒發1萬元、5千元、3千元及2千元與獎盃，表現優異個人選手也提供500元獎金。活動現場也結合台電「台灣電力App」推廣節能減碳，透過互動式介紹與實用資訊分享，讓參賽選手與民眾在觀賽之餘，認識智慧用電與節能生活，攜手邁向永續未來。

台電盃排球錦標賽今登場，與會貴賓一同進行開球儀式。（台電提供）台電盃排球錦標賽今登場，與會貴賓一同進行開球儀式。（台電提供）

國小選手透過比賽交流與切磋。（台電提供）國小選手透過比賽交流與切磋。（台電提供）

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