自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

UBA》文化明與世新爭冠！ 北市大落敗錢姐仍肯定球員努力

2026/04/18 21:00

文化大學拿下勝利。（記者陳志曲攝）文化大學拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕文化大學今天在UBA大專籃球聯賽4強賽中以76：52擊敗北市大學，收下冠軍戰門票，明天將和世新大學爭冠。文化總教練鄭慧芸稱讚隊上學姐發揮得很好，帶著大一的學妹們打出好表現，她也相信球員已經準備好，目標要把冠軍拿下來。

文化上季勇奪隊史第20座冠軍，締造女籃輝煌紀錄，這季再度闖進4強。今天面對北市大，球員進攻多點開花，鄭慧慈繳出全場最高17分、15籃板， 王玥媞14分次之， 廖秀珍進帳12分、16籃板。鄭慧芸表示，今天隊上學姐有好的發揮，讓學妹和大一新生都有機會出賽，「感謝學姐把比賽掌控很好，還有把對練細節展現出來。」

對於明天和世新爭冠，而鄭慧芸和世新主帥林紀妏也有不錯私交，鄭慧芸笑說：「目標一定是要拿到冠軍！相信團隊、球員都準備好了，很多東西都在賽季中磨練過，嘗試過很多方式，希望球員能在比賽中運用出來。」

北市大「小跑車」尹湘雲繳出全隊最高15分，李貞誼12分次之。北市大總教練錢薇娟表示，「重回小巨蛋對我們來說非常開心，像是我們的小跑車也是第一次踏進小巨蛋，大家對這一切都很陌生，不要說球員對於空間感陌生，教練也都有點忘記。」

即便最後落敗，但錢薇娟認為，球員已經盡她們最大努力，「北市大今年身高不足160公分的有7位，當然還有很多東西值得我們去審視跟學習，但大家已經盡力了。」錢姐也對於球員拚勁相當感動，面對比自己高大的球隊也毫無畏懼。

錢薇娟提到，去年隊上畢業6名球員，招生狀況也不是很理想，整體戰力是辛苦的，「我沒有帶過只有15個球員的球隊，以前都是20幾個，今年還能打進小巨蛋已經非常棒。」

文化大學拿下勝利。（記者陳志曲攝）文化大學拿下勝利。（記者陳志曲攝）

北市大學吞敗。（記者陳志曲攝）北市大學吞敗。（記者陳志曲攝）

文化大學總教練鄭慧芸。（記者陳志曲攝）文化大學總教練鄭慧芸。（記者陳志曲攝）

北市大學總教練錢薇娟。（記者陳志曲攝）北市大學總教練錢薇娟。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中