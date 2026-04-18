UBA》文化明與世新爭冠！ 北市大落敗錢姐仍肯定球員努力

文化大學拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕文化大學今天在UBA大專籃球聯賽4強賽中以76：52擊敗北市大學，收下冠軍戰門票，明天將和世新大學爭冠。文化總教練鄭慧芸稱讚隊上學姐發揮得很好，帶著大一的學妹們打出好表現，她也相信球員已經準備好，目標要把冠軍拿下來。

文化上季勇奪隊史第20座冠軍，締造女籃輝煌紀錄，這季再度闖進4強。今天面對北市大，球員進攻多點開花，鄭慧慈繳出全場最高17分、15籃板， 王玥媞14分次之， 廖秀珍進帳12分、16籃板。鄭慧芸表示，今天隊上學姐有好的發揮，讓學妹和大一新生都有機會出賽，「感謝學姐把比賽掌控很好，還有把對練細節展現出來。」

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對於明天和世新爭冠，而鄭慧芸和世新主帥林紀妏也有不錯私交，鄭慧芸笑說：「目標一定是要拿到冠軍！相信團隊、球員都準備好了，很多東西都在賽季中磨練過，嘗試過很多方式，希望球員能在比賽中運用出來。」

北市大「小跑車」尹湘雲繳出全隊最高15分，李貞誼12分次之。北市大總教練錢薇娟表示，「重回小巨蛋對我們來說非常開心，像是我們的小跑車也是第一次踏進小巨蛋，大家對這一切都很陌生，不要說球員對於空間感陌生，教練也都有點忘記。」

即便最後落敗，但錢薇娟認為，球員已經盡她們最大努力，「北市大今年身高不足160公分的有7位，當然還有很多東西值得我們去審視跟學習，但大家已經盡力了。」錢姐也對於球員拚勁相當感動，面對比自己高大的球隊也毫無畏懼。

錢薇娟提到，去年隊上畢業6名球員，招生狀況也不是很理想，整體戰力是辛苦的，「我沒有帶過只有15個球員的球隊，以前都是20幾個，今年還能打進小巨蛋已經非常棒。」

文化大學拿下勝利。（記者陳志曲攝）

北市大學吞敗。（記者陳志曲攝）

文化大學總教練鄭慧芸。（記者陳志曲攝）

北市大學總教練錢薇娟。（記者陳志曲攝）

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