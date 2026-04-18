中職》徐若熙登錄「龍TV」 劉基鴻同時開轟！

劉基鴻擊出兩分砲。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍今天在主場天母迎戰中信兄弟，劉基鴻於6局下擊出逆轉2分彈的同時，遠在日本福岡的徐若熙正好登錄進入「龍TV」，賽後也在社群媒體分享劉基鴻本季第3轟的精華畫面，獲選單場MVP的劉基鴻感謝高中同學仍關心味全，希望徐若熙找回手感投出好成績。

味全打完5局落後1分，徐若熙6局下在「龍TV」驚喜上線，劉基鴻幾乎在同時開砲，徐若熙先是開心留言「一定是我進來!!!」，隨後抱怨「我在的時候怎麼沒有全壘打」。劉基鴻表示，賽後聽工作人員說起才知道這件事，很開心同學人在日本還是關心味全，「謝謝他為我們加油，前天賽前有跟他加油，因為他丟不好，就不好意思打擾他。」

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劉基鴻指出，中信洋投黎克投得不錯，球隊前段攻勢都被壓制，6局下開轟前已經2好球，要求自己把握第3個好球，一樣專注好球帶積極進攻，開轟後感覺球隊氣氛整個活躍起來。

巧合的是，這發2分彈幾乎與4月4日首轟一樣，也打向左外野看台的星空露營席，劉基鴻這次卻不會擔心會再把帳篷打出個洞，「領隊是說，發票不會寄給我，盡量打，打破幾個算幾個，我也希望每個都能打到。」

劉基鴻於6局下擊出逆轉2分彈的同時，遠在日本福岡的徐若熙正好登錄進入「龍TV」。（取自龍TV）

劉基鴻獲選單場MVP。（記者陳逸寬攝）

徐若熙登錄進入「龍TV」留言。（取自龍TV）

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