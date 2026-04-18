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斯巴達障礙跑》孫育彬逆轉奪台灣男子第一 暌違四年重返野獸賽

2026/04/18 21:45

孫育彬（右起）、何孟秋拿下台灣男、女第一。（大會提供）孫育彬（右起）、何孟秋拿下台灣男、女第一。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕斯巴達障礙跑台灣十周年首站，週六在台南高鐵站外熱鬧展開，野獸賽菁英組競爭激烈，日本「最強公務員」加藤浩、菲律賓「障礙賽女王」阿芭罕（Sandi Menchi Abahan）稱王封后；至於「紅髮戰士」孫育彬、「小猴」何孟秋則獲得地主台灣男、女第一。

野獸賽精英組21公里共32道關卡，台將除了力抗來勢洶洶的日菲等外籍軍團，孫育彬更與2023年台中站斷腿後復出的名將周青正面對決，兩人競爭至倒數第4關爬繩，孫育彬才趁著周青失手一舉反超，終以總排第7拿下台灣冠軍，這也是他暌違4年再戰野獸賽，「過去都沒比野獸賽，只報名第二天衝刺賽，但大家前一天才剛跑完，會感覺有點勝之不武。由於上次大抽筋有點陰影，這次我整整準備半年，為了練跑還參加三次半馬賽，很幸運一回來就拿下台灣第一，但跟日本強敵相比，我還有很多要努力的空間。」

至於從羽球乙組選手轉變成斯巴達女戰士的何孟秋，則以2小時58分26秒躍居台灣女子之首，賽後展示第20道關卡「旋風單槓Twister」半途不慎掉下來磨破皮的慘狀，血水還一度從手掌滴下，但「小猴」奮戰到底，終以12分多鐘時間力退「美女警花」謝伯韶，「這十年來看到自己成長，也交了很多好朋友，參加斯巴達你會覺得人生沒這麼困難，因為過程中得逐一克服各種挑戰。」

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