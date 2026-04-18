花式滑輪溜冰》台灣公開賽新星對決 日本木大葵乃勇奪金牌

木大葵乃。（滑輪溜冰協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026台灣國際花式滑輪溜冰公開賽，兒童女子組長曲賽事成為本屆焦點之一，吸引來自日本、南韓、澳洲、印度及地主台灣等5個國家、20位選手同場競技，最終實力堅強的日本新星木大葵乃、楠真央包辦前兩名，精彩演出贏得觀眾掌聲肯定。

來自義大利的雙人花式金牌搭檔波莉（Angelica Polli）／英格雷席（Jose Enrico Inglese）受邀擔任開幕嘉賓，搭配許顥騰、林宜學、洪筱晴、萬庭宇、黃詠蘭、陳薇安、蕭艾娜、陳毅帆、吳若瑄與陳瀅帆等國內頂尖好手，接連以穩定流暢、默契十足的場上表現，為本屆賽事揭開序幕。

請繼續往下閱讀...

被譽為「小型亞洲錦標賽」的兒童女子組長曲賽，週六歷經近3小時競爭，各國新世代各自施展不同風格特色，12歲的木大葵乃憑藉穩定跳躍動作與整體完成度，在關鍵分數取得優勢，以33.82分奪得金牌。值得一提的是，她曾於三年前參賽，經過持續訓練後再次來台奪冠，實力持續提升。

同樣來自日本的楠真央以32.19分獲得銀牌；11歲首次來台參賽的印度選手穆塔兒（Advika Muthar）拿到銅牌。第四名則為代表台灣、桃園市八德國小的王宥昕，她在主場觀眾加油聲中順利完賽，也展現優質潛力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法