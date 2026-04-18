UBA》國體力退虎科要和政大爭冠 胡晉豪有信心：沒有球隊是不能被撼動的

國立體大拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕國立體大今天在UBA公開男一級4強賽以80：64擊敗虎尾科大，繼106學年度後再度闖進冠軍戰，明天將和衛冕軍政治大學爭冠。總教練桑茂森認為，雖然政大是這些年來較難撼動的球隊，但球隊已做好準備，壓力也會是在對方身上，鼓勵球員應該要放開來打。

虎科上次闖進4強為112學年度，當時以季軍作收，而國體則是在106學年度完成校史首度男一級稱王紀錄，隔年也如願躋身4強之列，但之後都未能再重返4強舞台。

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今年再度前進小巨蛋，國體打出競爭力，今天在上半場打完取得44：35領先，林睿軒兩節拿下13分為全隊最高，虎科方面，郭俊言、 楊程恩都拿下8分是全隊最高。易籃後，國體也維持一貫優勢，穩穩收下冠軍戰門票。

國體張祐瑋繳出全隊最高16分，王信勝、林睿軒13分次之，隊長胡晉豪雖然只進帳6分，但包辦14籃板；虎科方面，郭俊言和葉旭森都貢獻15分全隊最高。

桑茂森表示，雖然政大是這些年來較難撼動的球隊，但球隊已做好準備，壓力也會是在對方身上，「我也鼓勵球員，這是你夢寐以求的舞台，不可能還打得畏首畏尾，明天會是這季最後一場球，應該要很享受並打出最好的氛圍。」

胡晉豪表示，「今年是我跟這團隊這4年第一次走到小巨蛋，說不緊張但還是有些放不開，今天暫停跟空檔時，教練也鼓勵我們放開一點，因為有壓力的是對面，大家來到小巨蛋都是要冠軍，我們也是。」

提到明天要對決政大，胡晉豪透露，球隊從季前開始就以政大為目標，進行系統訓練，「教練給我們很多想法，也提醒我們該如何應對，我跟隊友都覺得球是圓的，壓力一定在政大身上，他們想拚連霸，我們就以挑戰者心態來表現 ，我想沒有一支球隊是不能被撼動 ，我相信我們是有機會做到。」

國立體大拿下勝利。（記者陳志曲攝）

虎尾科大吞敗。（記者陳志曲攝）

國立體大張祐瑋切入上籃。（記者陳志曲攝）

國立體大林睿軒握拳歡呼。（記者陳志曲攝）



國立體大總教練桑茂森。（記者陳志曲攝）

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