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MLB》不用再打低分拉鋸戰！貝林傑雙響、3人開轟痛宰皇家 洋基奪對戰8連勝

2026/04/19 07:41

貝林傑。（法新社）貝林傑。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季頻繁陷入低分拉鋸戰的洋基，今日展現強大火力，在萊斯（Ben Rice）連三戰開轟與貝林傑（Cody Bellinger）單場雙響砲的帶領下，上演4轟煙火秀，最終以13：4痛擊堪皇家，對戰皇家取得跨季8連勝。

洋基本季至今共有14場比賽分差在2分以內，高居大聯盟之冠，總教練布恩（Aaron Boone）日前才感嘆：「每場勝利都拿得不容易」。然而，今日洋基打線在第３局徹底爆發，面對皇家先發左投卡麥隆（Noah Cameron）單局灌進5分，包括羅沙里歐（Amed Rosario）、貝林傑與萊斯的3轟煙火秀，早早奠定勝基。貝林傑6局下再補上一發2分彈，單場雙響砲，全場貢獻5分打點，助隊取得10：0領先。

洋基除了打擊有發揮之外，先發右投沃倫（Will Warren）繳出優質好投，主投7局失2分，被敲出5支安打，飆出平生涯最高的11次三振，沃倫在前6局封鎖皇家打線，直到第7局才挨了簡森（Carter Jensen）的2分砲失分，洋基終場以13：4大勝，收下2連勝，沃倫本季第2勝入袋。

洋基此役克服左投恐懼症，他們本季面對左投先發時表現欠佳，賽前只有2勝4敗，皇家左投卡麥隆主投4局挨3轟失7分，苦吞本季首敗。

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