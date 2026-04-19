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MLB》村神炸裂！村上宗隆生涯前21場7轟 超越大谷翔平締日本最狂紀錄

2026/04/19 08:05

村上宗隆。（美聯社）村上宗隆。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕白襪日本重砲村上宗隆逐漸找回打擊手感，今天面對運動家連續2場開轟，本季第7轟出爐，可惜白襪在延長賽以6：7惜敗運動家。

村上宗隆今天擔任第2棒一壘手，首局首打席獲得四壞球保送，2局上遭到三振，第3打席再度選到保送，7局上瞄準運動家牛棚左投哈里斯（Hogan Harris）的73.4英里曲球，擊出中外野陽春砲，本季第7轟出爐，連續兩場開轟，這一轟擊球初速為103.9英哩，飛行距離為415英呎。

村上宗隆在大聯盟生涯前21場敲出7轟，超越大谷翔平的21場5轟，持續改寫日籍球員的全壘打紀錄。村上宗隆此役2打數擊出一支全壘打，另外獲得2次四壞球保送，賽後打擊率升至0.209，OPS為0.908。

兩隊纏鬥至11局才分出勝負，運動家靠著馬恩西（Max Muncy）的高飛犧牲打攻下再見分，終場以7：6險勝白襪。

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