MLB》教練約談以為要挨罵 李灝宇獲喜訊興奮失眠狂揮棒

李灝宇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力於底特律老虎隊的台灣好手李灝宇，昨天正式被拉上大聯盟並完成生涯首秀，成為史上第19位登上大聯盟殿堂的台灣球員。回憶起升上大聯盟的瞬間，李灝宇透露過程充滿戲劇性，甚至一度以為自己「闖禍了」。

根據《底特律新聞報》報導，當時效力老虎3A的李灝宇正隨隊在客場飯店下榻，深夜突然被總教練阿瓦瑞茲（Gabe Alvarez）叫到房間，李灝宇坦言當時十分緊張：「我第一時間想說『我是不是做錯什麼了？』，以為教練要訓斥我。」

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沒想到，教練給的是好消息，由於老虎明星工具人麥金斯崔（Zach McKinstry）受傷，球團決定徵召李灝宇前往波士頓會合。隨後，老虎隊副總經理卡可（Ryan Garko）也親自致電，告知李灝宇隔日將升上大聯盟，在芬威球場先發出賽。得知喜訊後，李灝宇笑稱自己興奮到徹夜難眠：「通常很晚到飯店都會想趕快睡覺，但我卻打開行李拿出球棒開始揮，甚至對著鏡子練習，現在想想覺得自己有點傻。」

李灝宇在大聯盟生涯首秀，3打數無安打，吞下1次三振，守備上也有發生失誤。李灝宇賽後受訪表示，雖然守備不如預期，但自己會加倍練習，確保不再發生。對於李灝宇的表現，老虎隊總教練辛奇（A.J. Hinch）說道：「這是個大舞台，我認為他表現得還不錯。」

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