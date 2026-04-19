MLB》變速球超威！史庫柏爾6局10K宰制紅襪 老虎終結客場9連敗

史庫柏爾。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕繼上一場先發投出前5局無安打後，老虎塞楊王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）今天對戰紅襪前4局無安打，繳出6局10K失1分的優質先發，助隊以4：1贏球，終結客場9連敗，進帳本季個人的第3勝。

史庫柏爾此役前4局投得虎虎生風，僅投出1次保送讓對手上壘，前13名打者投出了9個第一球好球，迅速取得球數領先，他的變速球威脅十足，投出15球誘使打者揮空12次。史庫柏爾賽後表示：「今天的變速球表現更好了，但我覺得還有進步空間，要能隨心所欲地投進好球帶，並要能投在邊邊誘使打者揮棒，避免陷入纏鬥。」

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史庫柏爾直到第5局才被紅襪突破，無人出局後連續被擊出2支安打，外加1次保送，王康納（Connor Wong）擊出雙殺打助隊破蛋。史庫柏爾此役投6局用89球，僅被敲出4支安打失1分，另有10次三振和2次保送，防禦率為2.08，這也是他生涯第18場達成雙位數三振的比賽。

老虎昨日打線遭完封，今天迅速給予火力支援，卡本特（Kerry Carpenter）在1局上滿壘時獲到保送擠回分數，並在四局揮出右外野陽春砲，本季第4轟出爐，點燃單局3分的攻勢，老虎終場就以4：1擊敗紅襪，史庫柏爾勇奪本季第3勝。

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