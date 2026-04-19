自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 田徑

田徑》楊俊瀚10秒11追平100公尺全國紀錄 達標名古屋亞運

2026/04/19 09:12

楊俊瀚。（前勁國際提供）楊俊瀚。（前勁國際提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕近年在美國求進化的「台灣最速男」楊俊瀚，今天在美國湯姆瓊斯紀念賽（Tom Jones Memorial）男子100公尺，在合法風速下跑出平全國紀錄的10秒11，確定達標9月的名古屋亞運，接下來仍會繼續參賽，挑戰更好的自己。

29歲的楊俊瀚從前年就到美國強化個人技術、身體素質，不過他雖然狀態都維持不錯，但去年又遇傷勢，在亞洲錦標賽、全國運動會等賽事都高掛免戰牌，直到今年3月才滿血回歸，迎來睽違已久的賽事。

楊俊瀚在3月UCF Knights Invite男子100公尺賽事，以10秒11拿下第2名，不過由於超風速的關係，未能列入正式成績計算，也不算達標名古屋亞運10秒20參賽標準。

楊俊瀚為了達標亞運持續參賽，這場賽事就把握機會，以10秒11摘下分組第1，再追平自己2018年保持的全國紀錄，同時也確定拿下亞運參賽門票。他表示，其實看到成績時心情相當平靜，「我知道達標是不容易啦，但這個達標成績應該是我必須達到的才對。」

去年歷經傷勢，如今總算再度平全國紀錄10秒11，楊俊瀚透露，感覺就像爬了許久，代表自己回到原點，接下來也要繼續努力，不僅想再次締造全國新猷，更希望完成跑進10秒大關的紀錄。

楊俊瀚在下週將繼續留在美國參賽，預計5月前往日本靜岡、大阪出賽，以及6月也會參加新北國際田徑公開賽，他將一步一腳印朝自己的目標邁進，並專注備戰亞運。

楊俊瀚。（前勁國際提供）楊俊瀚。（前勁國際提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中