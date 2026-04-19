田徑》楊俊瀚10秒11追平100公尺全國紀錄 達標名古屋亞運

楊俊瀚。（前勁國際提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕近年在美國求進化的「台灣最速男」楊俊瀚，今天在美國湯姆瓊斯紀念賽（Tom Jones Memorial）男子100公尺，在合法風速下跑出平全國紀錄的10秒11，確定達標9月的名古屋亞運，接下來仍會繼續參賽，挑戰更好的自己。

29歲的楊俊瀚從前年就到美國強化個人技術、身體素質，不過他雖然狀態都維持不錯，但去年又遇傷勢，在亞洲錦標賽、全國運動會等賽事都高掛免戰牌，直到今年3月才滿血回歸，迎來睽違已久的賽事。

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楊俊瀚在3月UCF Knights Invite男子100公尺賽事，以10秒11拿下第2名，不過由於超風速的關係，未能列入正式成績計算，也不算達標名古屋亞運10秒20參賽標準。

楊俊瀚為了達標亞運持續參賽，這場賽事就把握機會，以10秒11摘下分組第1，再追平自己2018年保持的全國紀錄，同時也確定拿下亞運參賽門票。他表示，其實看到成績時心情相當平靜，「我知道達標是不容易啦，但這個達標成績應該是我必須達到的才對。」

去年歷經傷勢，如今總算再度平全國紀錄10秒11，楊俊瀚透露，感覺就像爬了許久，代表自己回到原點，接下來也要繼續努力，不僅想再次締造全國新猷，更希望完成跑進10秒大關的紀錄。

楊俊瀚在下週將繼續留在美國參賽，預計5月前往日本靜岡、大阪出賽，以及6月也會參加新北國際田徑公開賽，他將一步一腳印朝自己的目標邁進，並專注備戰亞運。

楊俊瀚。（前勁國際提供）

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