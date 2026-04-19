NBA季後賽》約基奇用大三元 率金塊逆轉灰狼奪系列賽首勝

約基奇。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕金塊超級中鋒約基奇（Nikola Jokic）今天在NBA西部首輪季後賽快意完成大三元，帶領金塊以116：105逆轉灰狼，系列賽取得1：0領先。

金塊例行賽戰績54勝28敗，並以12連勝進軍季後賽，拿下西部第3種子；灰狼則是49勝33敗拿下第6種子，今天雙方在丹佛開戰，金塊首節打完就落後10分，不過金塊主控穆雷（Jamal Murray）在第2節獨拿14分，也率隊半場追到62：62。金塊在第3節更把握灰狼單節僅拿17分，更是握有雙位數領先，即使灰狼在4節試圖反擊仍無功而返。

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約基奇此仗19投11中，斬獲25分、13籃板和11助攻，季後賽第22次完成大三元，僅次魔術強森（Magic Johnson）30次與詹姆斯（LeBron James）28次，未來想成為史上第1人，指日可待。穆雷雖然三分球8投皆墨，但靠驚人的16罰全進，貢獻全隊最多30分，且金塊先發5將得分都破雙位數。

灰狼方面，愛德華茲（Anthony Edwards）攻下22分、9籃板、7助攻，戈貝爾（Rudy Gobert）17分、10籃板，藍道（Julius Randle）16分，但依舊敗在第3節當機，且也沒人能擋著約基奇、穆雷，只能尋求下一場捲土重來。

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