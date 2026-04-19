MLB》大都會苦吞10連敗創22年恥辱紀錄 門多薩：球迷火大是應該的

佩洛塔。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕團隊薪資超過10億的大都會，開季表現與同樣身價的道奇相差甚遠，近期陷入連敗泥沼，今天推出王牌佩洛塔（Freddy Peralta）面對小熊，但仍未能扮演救世主，凱利（Carson Kelly）在6局下擊出致勝3分砲，幫助小熊以4：2贏球，賞給大都會10連敗，創下隊史22年來最慘紀錄。

大都會先發投手佩洛塔生涯對小熊投得很有心得，拿下9勝，飆出131次三振，比對戰其他球隊還要來得多，有很高的機率能夠終結球隊的9連敗。佩洛塔先發前5局只失1分，但6局下控球突然不穩，2出局後連續投出2次保送，球隊趕緊換上雷利（Brooks Raley）接替投球，未料卻被凱利敲出超前3分彈，即便大都會8局上追回1分，仍難挽頹勢，終場就以2：4輸球，苦吞10連敗，佩洛塔也扛下本季第2敗，繳出6局失1分的泰昂（Jameson Taillon）則是拿下本季首勝。

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大都會單季10連敗，這是自2004年11連敗之後的頭一遭。大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）賽後受訪表示：「球迷完全有權利感到憤怒和沮喪，他們和我們一樣在乎勝利，我們想贏球的心不亞於任何人，但現在說再多也沒用，球隊必須上場去證明。我理解球迷的感受，如果我是粉絲我也會生氣。我很火大，球員們也很火大。」

門多薩也坦言，目前球隊的近況很艱難，但沒人會同情他們，球隊必須繼續前進，最近打得不好，但放眼望去，球季還有5個半月，還有機會逆流而上，目前能做的就是明天準備好再戰。

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