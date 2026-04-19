MLB》追平棒球之神、隊史第3長！大谷翔平最後打席敲安 達成連續50場上壘

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天面對洛磯，在9局上最後打席敲出安打，將紀錄延續至連續50場上壘，道奇終場以3：4輸球，無緣5連勝。

大谷翔平首局首打席靠著失誤上壘，下一棒塔克馬上砲轟洛磯先發投手費特納（Ryan Feltner），敲出右外野2分砲，本季第3轟出爐，幫助道奇先馳得點。但斯漢（Emmet Sheehan）首局也出現狀況，讓洛磯追到1：2落後。

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道奇捕手拉辛（Dalton Rushing）2局上擊出右外野陽春彈，連續兩場開轟，近6戰擊出5支全壘打，洛磯一直緊咬比分，2局下再靠著高飛犧牲打追回1分。斯漢此役主投5局失2分，被敲出4支安打，另有4次三振和2次保送，防禦率降至5.85。

洛磯在6局下展開反攻，強斯頓（Troy Johnston）在一三壘有人擊出關鍵的中外野二壘安打，一舉攻下2分，幫助洛磯以4：3超前。大谷翔平第2打席擊出一壘滾地球出局，5局上敲出左外野飛球接殺，8局上因捕手妨礙打擊上壘，但這是捕手失誤，不能列入上壘紀錄。

大谷在第9局因為史密斯（Will Smith）代打多賺了一個打席，最後打席擊出右外野安打，成功將連續上壘紀錄延續至50場，打擊率為0.264。道奇最後反攻未果，以3：4不敵洛磯，主投5.2局失3分的費特納勇奪本季2勝，克萊茵（Will Klein）扛下敗投。

大谷翔平連續50場上壘也追平「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）的紀錄，也與道奇名人堂球星基勒（Willie Keeler）並列隊史第3長，目前距離2018年由韓國強打秋信守在遊騎兵隊時期創下的52場亞洲紀錄僅差2場，而道奇隊史紀錄則是1954年史奈德（Duke Snider）創下的58場，大谷也只剩8場距離就能追平。

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