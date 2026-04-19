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MLB》2068K超越葛拉文！勇士塞爾飆K退費城人 生涯150勝M1

2026/04/19 12:28

塞爾。（美聯社）塞爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士塞揚王牌左投塞爾今天繳出7局7K失1分的優質好投，技壓費城人強投桑契斯（Cristopher Sánchez），率隊以3：1贏球，距離生涯150勝只差1場，生涯三振數則是超越了勇士傳奇名投葛拉文（Tom Glavine），躍居史上第29名。

勇士和費城人之戰上演王牌對決，由塞爾與桑契斯同場較勁，塞爾2局下被費城人菜鳥雷耶斯（Felix Reyes）擊出生涯首轟，生涯首打席就敲出全壘打，成為隊史第6人。這發陽春砲幫助費城人先拿下1分。勇士很快也有所反擊，明星三壘手萊利（Austin Riley）3局上滿壘敲安打回追平分，杜邦（Mauricio Dubón）則是敲出帶有2分打點的超前安打，勇士取得3：1的領先。

塞爾此役展現不俗的壓制力，主投7局寫下本季單場新高，被敲5支安打失1芬，另有7次三振，防禦率降至2.79。塞爾第7局三振掉敲出全壘打的雷耶斯，這是他生涯第2608次三振，正式超越葛拉文的2607K，躍居大聯盟歷史三振排行榜第29名。塞爾目前在大聯盟歷史的左投三振榜上排名第8，距離超越名將芬利（Chuck Finley）僅差3次三振。

勇士終場就以3：1贏球，塞爾進帳本季第4勝，桑契斯主投6局失3分無責失，苦吞本季第2敗。這也是塞爾生涯第149勝，距離150勝的里程碑只差一步之遙。

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