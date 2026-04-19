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MiLB》莊陳仲敖先發奪第2勝 林振瑋挨轟吞敗

2026/04/19 11:44

莊陳仲敖。（資料照，記者陳志曲攝）莊陳仲敖。（資料照，記者陳志曲攝）

〔中央社〕旅美運動家隊投手莊陳仲敖今天在小聯盟2A先發，投5.2局飆7K無失分，拿下個人本季第2勝；聖路易紅雀2A投手林振瑋先發3.1局挨轟，共失5分責失分承擔敗投。

美國職棒小聯盟2A賽事運動家隊今天與聖地牙哥教士隊交手，由台灣投手莊陳仲敖擔任先發，1局上讓對手3上3下，2局上雖有被敲出安打、投出四壞保送，但沒讓對手拿下分數。

莊陳仲敖3局上再讓對手3上3下，4局上被首名打者敲出安打，1人出局後因為暴投讓跑者上到二壘，接著投出三振、讓打者敲出中外野方向飛球出局、沒有失分。

莊陳仲敖投到6局有狀況，先被沙拉斯（Ethan Salas）敲出安打、盜上二壘，1人出局後再被沙納布利亞（Romeo Sanabria）敲安，三振抓下第2個出局數後退場，接替隊友穩守、凍結對手攻勢。

莊陳仲敖今天總計用92球投5.2局，被敲出5支安打，投出7次三振、2次四壞保送，無失分，球隊終場以8比2拿勝，莊陳仲敖拿下個人本季第2勝，賽後防禦率降至0.79。

另一方面，紅雀隊2A今天與明尼蘇達雙城2A交手，紅雀隊由台灣投手林振瑋先發，2局下被曼德斯（Hendry Mendez）敲出陽春砲。

林振瑋3局下再有狀況，1人出局後先投出保送、被盜上二壘，接著投出觸身球保送，再連續被敲3支安打失掉4分，及時回穩，連飆2次三振，沒再擴大失分危機，4局續投1人出局後退場。

林振瑋今天總計用65球投3.1局，被敲出4支安打包括1發全壘打，投出3次四死球保送，失掉5分責失分，但也有投出6次三振，球隊終場以3比6吞敗，林振瑋吞下個人本季首敗。（編輯：黃名璽）1150419

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