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NBA季後賽》三分球5投5中！肯納德飆27分+詹皇雙十 湖人拆火箭開胡

2026/04/19 11:29

詹姆斯。（美聯社）詹姆斯。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今天在季後賽首輪G1面對火箭，射手肯納德（Luke Kennard）飆出季後賽生涯新高27分，加上詹姆斯（LeBron James）貢獻19分、13助攻，率隊以107：98收下首勝，系列賽取得1：0領先。

西部第4種子湖人首輪面對第5種子火箭，今天兩隊都有傷病問題，湖人「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）因大腿拉傷回到歐洲治療，近兩日剛回到洛杉磯，今天也出現在板凳上，而里維斯（Austin Reaves）也因腹肌拉傷缺席；火箭方面，當家一哥杜蘭特（Kevin Durant）因膝傷也高掛免戰牌。

湖人今天由詹姆斯單核帶隊出擊，開局打出17：9攻勢，這節尾聲火箭靠著森根（Alperen Sengun）連續得分，追到4分落後，但湖人在首節團隊命中率高達78.9%，成為領先關鍵。

兩隊在第2節你來我往，上半場艾頓（Deandre Ayton）攻下12分全場最高，加上肯納德貢獻11分，助湖人在半場打完暫時以50：48領先。

易籃後，火箭開局用三分球超前，雙方一度拉鋸，但湖人靠著肯納德、詹姆斯接力得分反擊，且這節尾聲火箭連續吞下兩次技術犯規，讓湖人有機會在罰球線上得分取得雙位數優勢。

末節詹姆斯、肯納德再次接力飆進三分球，甩開火箭糾纏，穩穩收下系列賽首勝。湖人今天團隊命中率高達61%，肯納德三分球5投5中進帳27分全隊最高，詹姆斯拿下19分、8籃板、13助攻，艾頓攻下19分、11籃板。火箭方面，森根拿下19分、8籃板，但是團隊命中率僅38%，難和紫金大軍抗衡。

肯納德。（法新社）肯納德。（法新社）

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