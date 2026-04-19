MLB》大谷翔平繼續挑戰神紀錄 道奇主帥讚嘆：另一個層次...

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天面對洛磯，4打數敲出1支安打，成功將連續上壘場次推進至50場，追平「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）的紀錄，也並列隊史第3長。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後盛讚大谷是與眾不同的存在。

大谷翔平首局的第一打席因一壘手失誤上壘，第8局則因球棒碰到捕手手套構成打擊妨礙而上壘，但這兩次都不計入上壘紀錄。直到了第9局兩出局，史密斯（Will Smith）代打敲安，又給了大谷打擊機會，在第5個打席瞄準洛磯終結者沃德尼克（Victor Vodnik）的內角低93.6英哩變速球，擊出一支強勁的右外野安打，成功達成連續50場上壘的紀錄。大谷全場4打數1安打，本季打擊率為0.264，累積5轟、10分打點，OPS為.896。

請繼續往下閱讀...

對於大谷翔平的連續上壘紀錄推進至50場，道奇主帥羅伯斯賽後盛讚：「真的非常了不起，第9局就很期待他能有再上場打擊的機會，而當機會真的到來、且有機會改變戰局時，他確實地敲安上壘，除非是極其優秀的選手，否則無法達成這樣的紀錄，他完全是另一個層次的存在。」

大谷翔平與道奇名人堂球星基勒（Willie Keeler）並列隊史第3長，距離第2名的格林（Shawn Green）只差3場，而史奈德（Duke Snider）以58場高居第一。

談到球隊在得點圈7打數無安打的表現時，羅伯斯認為，球隊過去在得點圈能選到保送或擊出安打，但今天有很多揮棒追打壞球的情況，塔克（Kyle Tucker）的揮棒狀況不錯，佛里曼（Freddie Freeman）看起來也很不錯，這場確實有很多得分機會，但都欠缺關鍵一擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法