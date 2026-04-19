為百歲原爆倖存者簽名！大谷翔平賽前暖舉曝 網直呼：淚腺崩壞

道奇日本超級巨星大谷翔平不只場上表現吸睛，場下也經常有暖舉行動。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕道奇日本超級巨星大谷翔平不只場上表現吸睛，場下也經常有暖舉行動；台灣時間19日道奇作客科羅拉多洛磯，洛磯邀請原爆倖存者、百歲女人瑞中本桃代進場觀賞打擊練習，大谷在完成傳接球後，主動向前為這名百歲人瑞簽名，並彎腰與其握手，影片曝光後引發熱議，網友直呼「淚腺崩壞」。

綜合媒體報導，洛磯官方邀請了洛磯隊球迷中本桃代・凱利進場觀賞打擊練習，一起慶祝她的100歲生日，與洛磯日本投手菅野智之合影留念，而大谷翔平也在完成傳接球後，主動向前為這名百歲人瑞簽名，並彎腰與其握手。

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中本桃代來自日本長崎縣，她19歲時在長崎經歷原爆，之後移居福岡，在當地遇見美國籍丈夫，隨後移居美國，目前居住在猶他州鹽湖城。她緊握著簽名球，激動地表示：「就像做夢一樣」。

大谷翔平暖心舉動曝光後引發網友熱議，網友紛紛表示：「被大谷的溫柔感動了」、「大谷選手不只是球技，人品也很好」、「這就是日本的驕傲！大谷的溫柔讓我淚腺崩壞」、「這種賽前的小瞬間最能看出一個人的本質」、「「在日本動盪時代中走過來的人，還能收到大谷的簽名，太了不起了」、「簽名球一定會成為最大的精神力量」。

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