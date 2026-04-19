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MLB》轟滿貫彈終結全壘打荒 卡洛爾：不要急躁專注就好

2026/04/19 14:32

卡洛爾。（美聯社）卡洛爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）本月陷入全壘打荒，今天對戰藍鳥睽違13場後開轟，還是一發滿貫砲，助隊以6：2贏球，收下4連勝。

卡洛爾4月打擊手感不錯，單月打擊率高達0.320，但自2日對戰老虎敲出本季第2轟之後，已經相隔12場沒有敲出全壘打，今天對戰藍鳥，首局首打席獲得四壞球保送，3、4兩局都擊出界外球出局，連安打都難產，而他在8局下2：2、滿壘無人的局面，鎖定終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）的紅中96英哩火球，一棒掃向左外野大牆之外，形成一發滿貫砲，本季第3轟出爐，終結全壘打荒。這一轟的擊球初速為102.3英哩，飛行距離為389英呎。

卡洛爾當英雄敲出致勝滿壘彈，助隊以4：2贏球。他此役3打數1安打，目前累積16打點，打擊率為0.309，OPS為1.018。另外值得一提的是，藍鳥日籍重砲岡本和真突破近期3場無安打的低潮，單場4打數2安打，貢獻1分打點，打擊率回升至0.205。

在開季前21場比賽中，響尾蛇隊打了10場一分差的比賽，並取得了6勝4敗的戰績。對此，卡洛爾表示：「我想，正是因為知道我們打過很多這種比賽，而且也找到了很多贏球的方法，當你再次處於這種情況時，你就不會感到急躁，只需要繼續專注在比賽當中就好。」

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