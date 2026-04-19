總統教育獎東高莊宇僑為嘉義縣奪下全中運首金完成三連霸

總統教育獎得主東石高中莊宇僑（左三）完成全中運三連霸。（嘉義縣政府提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕2025年總統教育獎得主的東石高中學生莊宇僑，昨天在全中運高男組希羅式第十級奪金完成三連霸，也是這屆全中運嘉義縣第一面金牌。在莊宇僑帶動氣勢下，原本只有1銀2銅的嘉義縣代表隊士氣如虹，單日進帳1金、1銀、5銅。

全中運角力賽事於吳鳳科技大學旭光中心展開，尋求三連霸的莊宇僑從預賽一路過關斬將，決賽關鍵階段掌握場上節奏，最後成功壓制對手奪冠，為地主隊開出紅盤。

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高男組角力希羅式第二級，永慶高中簡乙豪與陳靖智雙雙晉級四強賽，簡乙豪闖入決賽可惜敗北獲得銀牌，陳靖智拿到銅牌。其他獲得銅牌的還有永慶高中高男組角力希羅式第七級吳冠融，第九級官紋漢與陳志銓牌，高女組自由式第二級鄭禕嫻與第一級民雄農工劉又儀。

嘉義縣長翁章梁到場頒獎時，肯定選手在場上的投入與表現，強調不論名次，每位全力應戰的選手都值得肯定。

縣府邀請全國民眾透過「115全中運」官方直播或親臨現場，一同見證這群在「太陽之都」為夢而戰的少年，如何把汗水化成榮耀。

全中運精彩的角力比賽。（嘉義縣政府提供）

全中運精彩的角力比賽。（嘉義縣政府提供）

全中運精彩的角力比賽。（嘉義縣政府提供）

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