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NBA季後賽》和兒子同台讓他直呼瘋狂！41歲詹皇表現回春還狂刷多項紀錄

2026/04/19 13:37

詹姆斯和兒子布朗尼。（法新社）詹姆斯和兒子布朗尼。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今天在季後賽首輪G1以107：98擊敗火箭，系列賽取得1：0領先。今天單核帶隊出擊的詹姆斯（LeBron James）繳出19分、8籃板、13助攻全能表現，正負值11為過去3年來在季後賽的最佳紀錄，而今年和兒子布朗尼（Bronny James）在季後賽聯手出擊，讓他直呼是職業生涯最瘋狂的事情。

41歲的詹姆斯今天表現依舊神勇，上半場雖然只進帳6分，但成功串連全隊送出10次助攻，且沒有任何失誤，超越史塔克頓（John Stockton），成為NBA史上半場超過10助攻最年長的球員。

詹姆斯此仗表現回春，正負值11是過去3年在季後賽的最佳紀錄，前次他在季後賽送出13助攻也已經是2020年，同時他也刷新了史上40歲球員季後賽單場助攻紀錄，登上史上第1。另外，他也以41歲又110天的年紀，超越史塔克頓，締造季後賽史上最老雙十（得分+助攻）紀錄。

詹姆斯今天帶領湖人贏球後，進帳生涯第185場季後賽勝利，繼續堆高史上第1的紀錄。但今年的季後賽對詹皇而言有些特別，和兒子布朗尼攜手出擊，他說：「我今晚竟然在季後賽和我的兒子並肩作戰，這大概是我職業生涯中最瘋狂的事情。能和他一起在場上，而他的兄弟姊妹、媽媽和奶奶都在現場，這種感覺真的太酷了。」

詹姆斯笑說：「我媽媽能看著她的兒子和孫子在季後賽同場競技，這簡直不可思議。」至於有給兒子什麼建言？他表示，肯定是會緊張的，但按照平常生活一樣，「一旦擺脫焦慮完成第一場比賽，你就知道該怎麼做了，下一場也會更好。」

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