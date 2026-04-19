高球》用運動科學養成未來之星 3D檢測走進青少年高爾夫

未來之星高爾夫協會攜手正元精密科技，邀請全球3D生物力學權威羅伯特尼爾博士，在全國花園鄉村俱樂部舉辦「頂尖選手3D動作檢測」及「青少年高階發展專題講座」。（全國花園鄉村俱樂部提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕未來之星高爾夫協會攜手正元精密科技，於4月18日至19日特別邀請全球3D生物力學權威羅伯特尼爾博士（Dr. Robert Neal），在全國花園鄉村俱樂部舉辦「頂尖選手3D動作檢測」及「青少年高階發展專題講座」。透過難得的科學化訓練交流，期盼協助台灣青少年選手與家長更深入理解運動科學在現代高爾夫訓練中的必要性與價值。

在國際高壇，尼爾博士的名字幾乎等同於「高爾夫動作科學」。他取得澳洲昆士蘭大學生物力學博士學位，是全球最早投入高爾夫揮桿3D分析研究的先驅之一；不僅發表全球首篇以3D運動學與動力學探討高爾夫揮桿的研究論文，更以深厚的科學背景與多年教學經驗，奠定現代高爾夫動作分析的重要基礎。尼爾博士曾於昆士蘭大學任教15年，原本是體育教師的他，因熱愛高爾夫並具單差點球技，進一步將專業全面投入於此，成為國際間備受推崇的揮桿科學權威。

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離開學術界後，他在美國創立Golf BioDynamics與WedgeCraft，將3D動作捕捉技術正式導入高爾夫訓練現場。系統透過高精度感測器完整記錄球員揮桿動作，並以科學數據分析揮桿效率、動作模式與身體協調性，協助教練與球員跳脫「憑感覺」的傳統教學，建立可量化、可驗證、可複製的訓練流程。Golf BioDynamics很快在全球高壇建立口碑，成為PGA、LPGA及多國國家隊採用的科學訓練工具；尼爾博士本人亦長期擔任德國、丹麥、瑞典、瑞士等國家隊顧問，協助多位四大賽冠軍與世界級選手提升競技表現。

此次尼爾博士親自來台，示範世界頂尖選手早已普遍採行的科學訓練方法。對台灣而言，這不僅是一場講座與檢測示範，更是運動科學視角首次更完整地進入青少年訓練現場，讓選手與家長理解：現代高爾夫的競爭力，建立在精準數據、科學方法與可驗證的動作品質之上。

未來之星高爾夫協會攜手正元精密科技，邀請全球3D生物力學權威羅伯特尼爾博士，在全國花園鄉村俱樂部舉辦「頂尖選手3D動作檢測」及「青少年高階發展專題講座」。（全國花園鄉村俱樂部提供）

未來之星高爾夫協會理事長吳憲紘長期關注台灣青少年高爾夫發展。他指出，台灣選手並不缺乏努力，真正的痛點在於缺少「正確且可驗證的資訊」。目前不少訓練仍仰賴教練目測與選手體感，雖非不可行，但在國際競爭日益激烈的環境下已難以滿足高階需求；加上國內運動科學相關人才相對不足，使訓練方法與國際趨勢出現落差。因此，協會與正元精密科技合作邀請尼爾博士來台，希望讓孩子與家長能直接接觸第一手、可靠的科學資訊，避免落入坊間片段與轉述。吳憲紘強調，科學化訓練是台灣選手走向國際的必經之路，「相信科學、相信數據，努力與練習才能事半功倍。」

正元精密科技創辦人吳彥磊博士（Dr. Rock Wu）則從訓練應用角度補上關鍵觀點。他長期投入運動科學，強調數據能在不同階段發揮效益：初階著重擊球與表現數據的建立；中階聚焦動作細節的修正；高階則進一步延伸至肌力、力量輸出與心理狀態的監測。透過客觀資訊，選手得以理解「為什麼球會那樣飛」，不再只靠感覺摸索。吳彥磊表示，科學訓練並非冰冷的數字，而是最具體、也最能讓選手安心的進步路徑；藉由檢測、分析與追蹤，改變變得可見、可驗證，也更具說服力。

本次檢測亦完整呈現科學化訓練流程：選手先進行現況檢測，掌握當下動作與擊球狀態；再由系統進行數據分析，找出關鍵問題點與動作偏差；接續由專家提出具體調整建議，從關節角度到力量序列皆有明確方向。選手依建議調整後再次檢測，以確認修正是否到位並比較前後差異；最後，教練再依檢測結果提供後續練習重點，讓選手帶著清晰目標回到日常訓練，避免盲目重複。

透過檢測與講座，教練與家長得以更清楚看見過去難以掌握的細節。全國球場教練、TPGA職業選手陳湋澔指出，肉眼多半只能看到「結果」，而數據才能回推「原因」：動作看似只差一點，數據卻可能出現巨大差異；力量釋放順序、旋轉速度等關鍵變化，往往在肉眼察覺之前就已影響擊球品質。家長賴政韋則形容，3D檢測就像健康檢查——越能快速釐清問題所在，越能精準找到需要改善的關鍵。對青少年選手而言，檢測如同一面鏡子，照見真實揮桿樣貌，也讓訓練方向更為明確。

活動最後，吳憲紘宣布未來之星高爾夫協會將與正元精密科技展開長期合作，未來「未來之星系列賽」男女冠軍將享有免費3D檢測資格；協會亦規劃未來於北、中、南建立三大檢測中心，逐步打造台灣高爾夫運動科學的基礎架構。吳憲紘強調，台灣若要與世界接軌，科學化訓練是必經之路，而非可有可無的選項。

未來之星高爾夫協會攜手正元精密科技，邀請全球3D生物力學權威羅伯特尼爾博士，在全國花園鄉村俱樂部舉辦「頂尖選手3D動作檢測」及「青少年高階發展專題講座」。（全國花園鄉村俱樂部提供）

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