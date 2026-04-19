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MLB》被二刀流大谷「讀心」了？ 洛磯終結者折服：被看穿配球了

2026/04/19 14:03

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天面對洛磯，在9局上最後打席敲安，驚險將連續上壘場次推進至50場。被敲安的洛磯終結者沃德尼克（Victor Vodnik）賽後受訪驚嘆大谷的「讀心術」。

大谷翔平今天前兩次上壘分別是靠著一壘手失誤和捕手妨礙打擊，但這兩次都不計入上壘紀錄，9局上因為史密斯（Will Smith）代打敲安，又給了他打擊機會，在第5個打席瞄準洛磯終結者沃德尼克的內角低93.6英哩變速球，擊出一支強勁的右外野安打，成功達成連續50場上壘的紀錄。

沃德尼克最後仍是守住球隊勝利，收下本季第3場救援成功，他賽後談到對決大谷時表示：「過去對戰時我投了很多變速球，所以這次我想先讓他看四縫線速球，連續兩顆球他都沒揮，可能已經在等變化球了。我本來打算持續進攻，並避開傷害最大的內角來壓制他，結果還是被掌握到了。

沃德尼克也坦言，自己並不知道大谷翔平在挑戰連續50場上壘的紀錄，他盛讚大谷翔平是是最頂尖的打者。因為他自己也是投手，所以在打擊區一直猜測投捕配球的策略，這正是他的強大之處，上次用變速球三振了他，但這次他卻能完美對應。他真的是一位非常聰明的打者。

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