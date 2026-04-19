自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

國小硬式聯賽》近年最強軍團 福林少棒4年豪取第3冠

2026/04/19 17:04

張雨齊。（學生棒球聯盟提供）張雨齊。（學生棒球聯盟提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕台北市福林國小今天（19日）冠軍戰靠著先發投手張雨齊一夫當關演出完投，以及2局上攻下5分大局奠定勝基，終場以5：2擊敗台東縣紅葉國小，抱回國小硬式聯賽冠軍，也是隊史第三座金盃。

福林2局上率先發難，1出局後，侯東佑、陳皇碩安打連發，接著觸身球，徐睿呈、張雨齊、曹榮浩都敲出安打，福林一舉攻下5分，紅葉則在4局下追回1分，5局下，王品雋安打再為紅葉打回第2分，到了6局下，紅葉2出局攻佔一、二壘，有開轟能力的黃于安上場打擊，福林中外野手成功接殺守住勝利。

福林總教練章子健表示，紅葉剛拿下謝國城盃（LLB）冠軍，打擊突出，不能讓他們打起氣勢，第2局得5分大局很重要，有注意對方投手黃于安的指叉球攻擊，抓住節奏。

張雨齊以81球完投6局失2分其中1分責失，被敲出7安打，三振、保送各1次拿下勝投，章總提到，他前幾場投球局數不多，保留到這一場，他今天直球、變化球控制力好，情緒控管也可以，成長很多。

張雨齊說，今天投得還不錯，最後遇到危機有點緊張，不要投太紅中，讓對方打不好就好。張雨齊拿下MVP大獎，他說，要感謝爸媽、教練、隊友一路上的支持。

福林繼111、112學年度後，再拿下隊史第三冠，章子健坦言「感動」，這次遇到的球隊像是三星、新街、卑南、紅葉國小都是強隊，今年沒有超級選手，靠團體戰拿下冠軍，他們看到學長拿冠軍，也會把最好的態度拿出來，是正向循環，能夠締造佳績，感謝校方、陽信銀行，以及台北市重慶、長安國中端支援訓練，大家一起努力，提升台北市棒球實力。

張雨齊。（學生棒球聯盟提供）張雨齊。（學生棒球聯盟提供）

<<團體獎>>

第一名：北市福林

第二名：台東紅葉

第三名：桃園龜山

第四名：台南崇學

第五名：南投新街

第六名：台東卑南

第七名：桃園中平

第八名：桃園仁善

福林少棒奪冠。（學生棒球聯盟提供）福林少棒奪冠。（學生棒球聯盟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中