國小硬式聯賽》近年最強軍團 福林少棒4年豪取第3冠

張雨齊。（學生棒球聯盟提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕台北市福林國小今天（19日）冠軍戰靠著先發投手張雨齊一夫當關演出完投，以及2局上攻下5分大局奠定勝基，終場以5：2擊敗台東縣紅葉國小，抱回國小硬式聯賽冠軍，也是隊史第三座金盃。

福林2局上率先發難，1出局後，侯東佑、陳皇碩安打連發，接著觸身球，徐睿呈、張雨齊、曹榮浩都敲出安打，福林一舉攻下5分，紅葉則在4局下追回1分，5局下，王品雋安打再為紅葉打回第2分，到了6局下，紅葉2出局攻佔一、二壘，有開轟能力的黃于安上場打擊，福林中外野手成功接殺守住勝利。

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福林總教練章子健表示，紅葉剛拿下謝國城盃（LLB）冠軍，打擊突出，不能讓他們打起氣勢，第2局得5分大局很重要，有注意對方投手黃于安的指叉球攻擊，抓住節奏。

張雨齊以81球完投6局失2分其中1分責失，被敲出7安打，三振、保送各1次拿下勝投，章總提到，他前幾場投球局數不多，保留到這一場，他今天直球、變化球控制力好，情緒控管也可以，成長很多。

張雨齊說，今天投得還不錯，最後遇到危機有點緊張，不要投太紅中，讓對方打不好就好。張雨齊拿下MVP大獎，他說，要感謝爸媽、教練、隊友一路上的支持。

福林繼111、112學年度後，再拿下隊史第三冠，章子健坦言「感動」，這次遇到的球隊像是三星、新街、卑南、紅葉國小都是強隊，今年沒有超級選手，靠團體戰拿下冠軍，他們看到學長拿冠軍，也會把最好的態度拿出來，是正向循環，能夠締造佳績，感謝校方、陽信銀行，以及台北市重慶、長安國中端支援訓練，大家一起努力，提升台北市棒球實力。

張雨齊。（學生棒球聯盟提供）

<<團體獎>>

第一名：北市福林

第二名：台東紅葉

第三名：桃園龜山

第四名：台南崇學

第五名：南投新街

第六名：台東卑南

第七名：桃園中平

第八名：桃園仁善

福林少棒奪冠。（學生棒球聯盟提供）

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