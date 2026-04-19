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TPBL》超車雲豹登上龍頭！霍爾曼31分助夢想家晉級季後賽

2026/04/19 17:06

霍爾曼。（福爾摩沙夢想家提供）霍爾曼。（福爾摩沙夢想家提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕福爾摩沙夢想家今天在主場克服最多12分落後，並在霍爾曼砍31分帶領下，以92：86逆轉新竹攻城獅，成為首支晉級季後賽的球隊也超車台啤雲豹，登上聯盟龍頭。

夢想家賽前拉出2連勝，戰績21勝12負和龍頭雲豹已經沒有勝差，兩隊並列第1，且他們距離季後賽門票也僅1勝的差距。

今天夢想家在主場續戰排名第3的攻城獅，兩隊本季5度交手，夢想家取得3勝略佔優勢。今天開局兩隊持續拉鋸，盧冠軒飆進超高難度壓哨三分球還造成對手犯規，完成4分打，助攻城獅在手節打完取得30：21領先。

今天手感很火燙的盧冠軒在次節開局持續發威，不僅飆進三分球還在抄截後自己快攻連續得分，助隊持續擴大領先，夢想家隨後靠著霍爾曼發揮持續緊咬，加上忻沃克在最後關頭飆進三分球，半場打完攻城獅暫時以53：45領先。攻城獅馬力上半場拿下14分全隊最高，夢想家方面，霍爾曼替補上陣兩節包辦13分。

第3節還剩7分多鐘時，蔣淯安和高國豪爭搶籃板，不慎遭打傷眉骨，當下血流如注也退場治療，高國豪犯規也因為打到頭部而升級，讓夢想家獲得罰球機會。夢想家靠著班提爾、林俊吉輪流發揮持續緊追，並在霍爾曼連續得分下，3節打完扳平。

決勝節兩隊持續拉鋸，終場前2分半鐘夢想家取得1分領先，加上高柏鎧兩罰俱中助隊維持3分優勢。德魯罰球線上進帳2分，攻城獅僅以1分落後，但下一波進攻沒能把握，並讓霍爾曼上罰球線，2罰1中之下，夢想家還有2分領先。最後12秒攻城獅還有一波進攻，但連續失誤反倒被夢想家連拿了4分，穩穩收下勝利。

夢想家霍爾曼進帳31分、9籃板，高柏鎧貢獻18分，班提爾繳出15分、10籃板、10助攻大三元，林俊吉拿下10分為本土最高；攻城獅方面，高國豪拿下全隊最高21分、7籃板，盧冠軒15分次之。

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