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TPBL》夢想家再闖季後賽 林俊吉：盼今年結果可以不一樣

2026/04/19 17:48

林俊吉。（福爾摩沙夢想家提供）林俊吉。（福爾摩沙夢想家提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕福爾摩沙夢想家以92：86逆轉新竹攻城獅，成為首支晉級季後賽的球隊，戰績也超車台啤雲豹，登上聯盟龍頭。對於球隊再闖季後賽，林俊吉表示，近幾年都有進季後賽，但結果都未如預期，今年希望可以跟以往不太一樣。

夢想家今天克服雙位數落後在下半場上演逆轉秀， 總教練簡浩表示，下半場提醒大家把防守強度往上，只要把防守做好並照著防守策略也能夠帶動進攻，很開心看到球員有做到教練團要求。

夢想家上季在季後賽首輪被高雄海神淘汰，今年改由簡浩接掌兵符，開季一度連敗戰績不理想，但隨著賽季進行，夢想家成績也持續進步，如今登上龍頭也確定收下季後賽門票，簡浩說：「很開心，其實有稍微改了我們的進攻體系，一定有不順時候，還好這都是在賽季前段發生，慢慢建立我們的防守和進攻體系。」

簡浩也提到，今天繳出大三元的班提爾加入球隊後，憑藉著他的經驗帶動球隊，「他也打過日本，知道亞洲打法也會跟隊友一直溝通，因為他很有經驗，知道他錯位的話，隊友會在哪裡，他也願意去分球。」

這季攻城獅也有機會成為季後賽球隊，林俊吉認為，有感覺到這場比賽強度不同，「今天開賽就覺得有點不一樣，這可能是我們季後賽對手，所以要把強度先拉起來。」

林俊吉提到，「近幾年來球隊都有進季後賽，但結果都不是我們想要的，今年希望可以跟以往不太一樣，在季後賽前好好準備，但心情也不能起伏太大。」

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