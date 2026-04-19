自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》森友哉敲出「令和第8888轟」 球迷一見生日驚呼︰命中注定！

2026/04/19 19:17

歐力士猛牛球星森友哉。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）歐力士猛牛球星森友哉。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕日本職棒歐力士猛牛球星森友哉，今（19）日對上軟銀鷹期間，成功敲出本季首轟，同時寫下日職在令和時代的「第8888支全壘打」歷史紀錄，讓現場球迷歡聲雷動。另外，有不少球迷注意到森友哉的生日，正好是「8月8日」，紛紛驚呼他打出這支非常吉利的全壘打，彷彿是「命中注定」般！

綜合日媒報導，日職進入令和時代後，開始重新記錄包含全壘打在內的各項新歷史，像是值得紀念的「令和首轟」，是在2019年5月1日（日本從平成改元為令和的首日）由讀賣巨人的坂本勇人所擊出；第5555轟則由歐力士的杉本裕太郎達成；第6666轟為阪神虎的森下翔太；第7777轟由千葉羅德的角中勝也所締造。

歐力士今日對上軟銀鷹的第8局，森友哉面對投手的曲球，以一棒轟全壘打，不僅成功追平比分，還打出了第8888轟的歷史紀錄。報導指出，「8888」這組號碼在風水學中被視為非常吉利的數字，在車牌號牌則被稱為「天使數字」；另外，森友哉出生於1995年8月8日，驚人巧合也令球迷們讚嘆，彷彿是命中注定般的一擊。

相關新聞請見：

日職》坂本勇人敲「令和首轟」 平成第一轟也是巨人

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中