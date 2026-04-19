日職》森友哉敲出「令和第8888轟」 球迷一見生日驚呼︰命中注定！

歐力士猛牛球星森友哉。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕日本職棒歐力士猛牛球星森友哉，今（19）日對上軟銀鷹期間，成功敲出本季首轟，同時寫下日職在令和時代的「第8888支全壘打」歷史紀錄，讓現場球迷歡聲雷動。另外，有不少球迷注意到森友哉的生日，正好是「8月8日」，紛紛驚呼他打出這支非常吉利的全壘打，彷彿是「命中注定」般！

綜合日媒報導，日職進入令和時代後，開始重新記錄包含全壘打在內的各項新歷史，像是值得紀念的「令和首轟」，是在2019年5月1日（日本從平成改元為令和的首日）由讀賣巨人的坂本勇人所擊出；第5555轟則由歐力士的杉本裕太郎達成；第6666轟為阪神虎的森下翔太；第7777轟由千葉羅德的角中勝也所締造。

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歐力士今日對上軟銀鷹的第8局，森友哉面對投手的曲球，以一棒轟全壘打，不僅成功追平比分，還打出了第8888轟的歷史紀錄。報導指出，「8888」這組號碼在風水學中被視為非常吉利的數字，在車牌號牌則被稱為「天使數字」；另外，森友哉出生於1995年8月8日，驚人巧合也令球迷們讚嘆，彷彿是命中注定般的一擊。

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