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TPBL》「每次都漏吹、漏判」 攻城獅主帥威森無奈：要怎麼贏？

2026/04/19 18:05

攻城獅總教練威森。（TPBL提供）攻城獅總教練威森。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕新竹攻城獅今天以86：92被福爾摩沙夢想家逆轉，比賽期間攻城獅總教練威森也多次針對裁判吹判做出抗議，情緒有些激動。今天賽後他再次點出吹判問題，他認為，這並非針對夢想家，對方打得很好，但吹判的雙標讓他感覺像是「5打8」，「夢想家是很棒的球隊，不需要這樣的待遇才能贏下比賽。」

威森表示，這場比賽內容很好，這也是本季少數遇到上半場領先雙位數卻沒能贏下來的比賽。他提到，這季至今打了約32場比賽，但內容會讓他覺得很雙標，有點像5打8，「夢想家是很棒的球隊，他們不需要這樣的待遇去贏得比賽。」

威森無奈地說：「比賽中有爭議吹判出現希望對話時，每次都獲得『不好意思漏判、不好意思漏吹』，一直遇到這樣情況是不可能去贏球的，我們每場比賽都很認真，但很常遇到這問題，尤其在客場，甚至主場也會。」

威森解釋，並不是沒和聯盟溝通，「我們一直跟聯盟、裁判去溝通，若聯盟希望留下好形象，就必須漸少教練、GM一直在場上抱怨情況，這會對聯盟形象很不好，我們也是最大受害者，每次跟聯盟溝通後，每次獲得的都是『對，都有漏判』，事後得到這些也是於事無補，大量這樣的情況發生是很難打球的。」

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