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中職》史上罕見！壽星單場挨雙轟 歷史第3年輕

2026/04/19 18:25

曾家輝。（記者李惠洲攝）曾家輝。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕樂天桃猿「少主」曾家輝今天過23歲生日，原本有勝投退場機會，未料在6局下被魔鷹擊出驚天追平2分砲，成為中職史上第3年輕的挨轟壽星，壽星單場挨至少2轟是史上第6人。

曾家輝首局三上三下開局，2局下遭台鋼突破，曾昱磬安打和顏郁軒觸身球攻佔一、二壘，紀慶然適時安打追回1分。4局下，曾家輝遭顏郁軒夯出本季第2轟，不過前5局仍取得4：2領先，保有勝投資格。

曾家輝續投6局，四壞吳念庭面對魔鷹前，樂天投手教練川岸強喊暫停叮嚀，未料他在0好2壞的紅中變化球仍被魔鷹逮中，遭2分砲扳平戰局退場。

★中職壽星單場最多挨轟

2016/06/03 統一 江辰晏 3轟

2026/04/19 樂天 曾家輝 2轟

2021/08/17 樂天 歐飛登 2轟

2020/06/03 統一 江辰晏 2轟

2004/05/01 誠泰 林英傑 2轟

1996/05/11 味全 賈西 2轟

★中華職棒最年輕挨轟壽星

2014年8月7日 兄弟 王則鈞 19歲

2016年6月3日 統一 江辰晏 21歲

2026年4月19日 樂天 曾家輝 23歲

2004年5月1日 誠泰 林英傑 23歲

曾家輝。（記者李惠洲攝）曾家輝。（記者李惠洲攝）

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