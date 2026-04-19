中職》苦練決勝負、3勝12負 兄弟再度刷新隊史最慘紀錄

兄弟再吞敗。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍今天靠張祐銘兩支關鍵長打和朱育賢兩分砲助威，加上全場4次盜壘成功，用長打和速度戰打垮中信兄弟，最終龍隊就以9：3擊敗兄弟，本季兄弟戰績3勝12敗持續墊底，龍隊10勝5敗穩居龍頭，兩隊勝差多達7場。

今年兄弟已賽15場戰績3勝12敗，刷新隊史開季最速12敗紀錄，原隊史紀錄為1997年的16場、戰績3勝1和12敗，與2018年16場、戰績4勝12敗；聯盟開季最速12敗紀錄則是2022年富邦悍將的14場、戰績2勝12敗。

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此役1局上兄弟靠陳俊秀二壘安打和許基宏適時安打先馳得點，兄弟先發左投魏碩成3局下控球大崩盤，單局送出4次四壞保送，加上捕手林吳晉瑋傳一壘失誤，與張祐銘關鍵3分打點二壘安打，龍隊單局灌進4分反超前。

魏碩成。（記者林正堃攝）

魏碩成用69球投3局，僅35顆好球，雖然只被敲出1支安打，不過奉送6次四死球，失4分有3分責失苦吞敗投。

魏碩成退場後由陳琥接手中繼，龍隊攻勢不停歇，張政禹、郭天信先後安打並盜壘成功，形成一出局二、三壘有人，李凱威高飛犧牲打，朱育賢兩分砲，龍隊單局再進帳3分。5局下兄弟靠宋晟睿陽春砲追回1分。

6局上黃韋盛、陳俊秀、許基宏連續安打，將龍隊先發投手郭郁政打退場，由林鋅杰登板救火，林鋅杰雖被王威晨敲安失1分，記在郭郁政帳上，不過他先三振詹子賢，再讓江坤宇擊出雙殺打化險為夷，郭郁政先發5局被敲8安失3分拿下本季首勝，林鋅杰投1局無失分拿下中職生涯首次中繼成功。

7局下龍隊攻勢再起，劉基鴻獲保送，張祐銘三壘安打、王順和安打各進帳1分打點鎖定勝局，張祐銘貢獻兩支長打、灌進4分打點，獲選單場MVP。

魏碩成。（記者林正堃攝）

張祐銘。（記者林正堃攝）

張祐銘奪單場MVP。（記者林正堃攝）

味全龍奪勝。（記者林正堃攝）

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