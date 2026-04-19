中職》台鋼雄鷹超強！隊史最速10勝 進度比首年快2倍

陳文杰適時安打攻下致勝分。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台鋼雄鷹重砲手魔鷹今在6局下夯出追平2分砲，7局下陳文杰適時安打攻下致勝分，終場以5：4險勝樂天桃猿，本季第16戰拿下第10勝，暫居上半季龍頭。

台鋼在2024年31戰才達陣10勝，2025年22戰，今年突飛猛進，僅花16戰，緊咬味全龍並列聯盟第一。

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樂天開賽就突破黃子鵬，何品室融和林子偉雙安攻佔一、三壘，林泓育滾地球送回1分，林智平補上適時安打，單局攻2分。2局上，樂天在2出局攻勢再起，何品室融觸身球上壘，林子偉和陳晨威雙安再送回2分。

黃子鵬比賽中段回穩，3至5局僅被敲1支內野安打，6局上續投就遇上游擊手曾子祐守備失誤，又被宋嘉翔敲安，樂天短打推進後，黃子鵬解決何品室融抓到2出局，台鋼決定換投，由王躍霖接替，

黃子鵬合計95球，有68顆好球，5.2局被敲9支安打，有1次觸身球和3次三振，失掉4分。

曾家輝首局三上三下開局，2局下遭台鋼突破，曾昱磬安打和顏郁軒觸身球攻佔一、二壘，紀慶然適時安打追回1分。4局下，曾家輝遭顏郁軒夯出本季第2轟，不過前5局仍取得4：2領先，保有勝投資格。

曾家輝續投第6局，四壞吳念庭面對魔鷹前，樂天投手教練川岸強喊暫停叮嚀，未料他在0好2壞的紅中變化球仍被魔鷹逮中，遭2分砲扳平戰局退場。今天過23歲生日的曾家輝，成為中職史上第3年輕的挨轟壽星，而壽星單場挨至少2轟是史上第6人。

7局下，高聖恩安打串聯郭阜林四壞，陳文杰擊出短淺安打，即便左外野手接到球時，高聖恩仍剛跑過三壘，但他仍靠飛快腳程和高技巧的摸壘滑回致勝分，加上9局上快速處球長打球，以「7-6-2」擋住樂天追平分陳晨威，堪稱獲勝關鍵之一。

台鋼雄鷹重砲手魔鷹今在6局下夯出追平2分砲。（記者李惠洲攝）

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