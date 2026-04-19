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中職》鈴木駿輔K破生涯新高！本季一軍初登板就率富邦獲勝

2026/04/19 20:06

富邦悍將先發投手鈴木駿輔主投7局飆9K僅失1分。（記者陳逸寬攝）富邦悍將先發投手鈴木駿輔主投7局飆9K僅失1分。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將今天靠著鈴木駿輔7局失1分、送出9次三振好投，加上葉子霆三壘安打帶有打點，終場7:1擊敗統一獅，系列戰首戰吞敗後，後兩場皆獲勝，近期2連勝。

獅隊新人張宥謙去年一軍僅出賽1場，今天本季初登板，就遭遇富邦悍將連番攻擊。首局，開路先鋒葉子霆敲安、盜壘，孔念恩高飛犧牲打，讓富邦先馳得點。

2局下，富邦攻勢再起，林岳谷敲安後，張宥謙保送戴培峰、劉俊豪，葉子霆擊出三壘安打，一棒帶回3分打點。邦力多、孔念恩接著敲安，富邦單局拿到4分。

獅隊林子豪、李丞齡4局敲安，該半局鈴木駿輔一度發生暴投，讓獅隊得到1分。不過，這也是鈴木此役掉的唯一1分。

鈴木駿輔開季待在二軍，今天一軍本季初登板，7局106球，僅被擊出4安打、1次四壞，送出9次三振是來台生涯新高。其中，鈴木雖曾在2局上單局被擊出2安打，但該半局連投2次三振化解危機，前2局就送出5次三振。

富邦8局下再添保險分，鄭副豪投球任內，范國宸靠失誤上壘，富邦換上代跑周佳樂，張洺瑀獲得保送，林岳谷假點真打執行戰術奏效，敲出穿越內野的滾地安打，富邦又得1分。王念好接著擊出高飛犧牲打，富邦單局合計進帳2分。

富邦悍將先發投手鈴木駿輔主投7局飆9K僅失1分。（記者陳逸寬攝）富邦悍將先發投手鈴木駿輔主投7局飆9K僅失1分。（記者陳逸寬攝）

葉子霆清壘三壘打，助悍將5比0領先。（記者陳逸寬攝）葉子霆清壘三壘打，助悍將5比0領先。（記者陳逸寬攝）

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