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中職》史上罕見壽星挨雙轟 曾家輝：想跟魔鷹對決⋯

2026/04/19 20:13

曾家輝。（記者李惠洲攝）曾家輝。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕樂天桃猿「少主」曾家輝今天過23歲生日，跟黃子鵬首度同場對決，原本有勝投退場機會，未料在6局下被魔鷹擊出驚天追平2分砲，成為中職史上第3年輕的挨轟壽星，壽星單場挨至少2轟是史上第6人。

黃子鵬今生涯首度對上老東家，樂天則推派輪值新星曾家輝應戰，而過去黃子鵬是總教練曾豪駒執教時期唯一單季120局的樂天本土投手，今年第二度上任，培養獨當一面的土投是他重要的目標之一，曾家輝就是一大候選，兩人首度交手也象徵傳承的起點。

曾家輝透露，「前一天有遇到老虎，兩人有互相鼓勵，希望可以一起加油。」前2局黃子鵬就掉4分，曾家輝投完5局僅掉2分，一度有望勝投，卻在6局下被魔鷹擊出驚天追平2分砲，帶著5.1局掉4分的成績退場休息，黃子鵬則是5.2局掉4分。

在對決魔鷹前，樂天桃猿投手教練川岸強才喊暫停給叮嚀，曾家輝透露，其實就是原本設定投到第6局，「教練上來是跟我說就不要急，好好把第6局收下來。」

最終在0好2壞的變化球被魔鷹逮中，形成追平2分砲，曾家輝說，「因為前一位打者投保送，他上來就一直想要跟他對決，可是前2顆控得不太好，有點越丟越急，反而沒有把那顆球該丟的位置和它的質丟出來。」

曾家輝坦言，上一場（11日）的感覺其實沒有丟這麼好，這一場會想要去拚勝投，盡可能幫球隊投更多局數。而看見「老虎」的投球，他也有感而發，「他前面一開始被拿分數，卻還可以穩下來投到第六局，這是我要學習的地方。被打之後，要怎麼樣趕快穩下來，拉長局數。」

★中職壽星單場最多挨轟

2016/06/03 統一 江辰晏 3轟

2026/04/19 樂天 曾家輝 2轟

2021/08/17 樂天 歐飛登 2轟

2020/06/03 統一 江辰晏 2轟

2004/05/01 誠泰 林英傑 2轟

1996/05/11 味全 賈西 2轟

★中華職棒最年輕挨轟壽星

2014年8月7日 兄弟 王則鈞 19歲

2016年6月3日 統一 江辰晏 21歲

2026年4月19日 樂天 曾家輝 23歲

2004年5月1日 誠泰 林英傑 23歲

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