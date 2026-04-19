TPBL》離譜！夢想家球迷衝進場內謾罵對手 本季遭禁止入場

夢想家逆轉攻城獅。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕福爾摩沙夢想家今天和新竹攻城獅一戰賽後，出現夢想家球迷衝進場內對著攻城獅總教練威森和球員謾罵離譜情況。聯盟表示，經過評估，已經決議禁止該名球員於本季剩餘賽事及季後賽進入聯盟各隊主場觀賽。

今日夢想家和攻城獅一戰賽後，有夢想家球迷竟衝進場內，對著攻城獅教練威森和球員謾罵，場面混亂。稍早聯盟發出聲明表示，經聯盟審慎評估後，決議禁止該位球迷於本季剩餘賽事及季後賽期間進入聯盟各隊主場觀賽，以維護賽場秩序與觀賽環境。

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此外，聯盟也將同步採取以下措施，全面加強現場管理：

一、聯盟已於上週球團會議中，要求各球團全面強化場館保安及現場安全控管機制，提升現場安全維護。

二、聯盟賽務單位將於各場賽前檢查作業中，強化安全項目查核與人力配置確認，降低場內衝突風險。

三、若出現人身攻擊、挑釁或其他激烈言論時，由現場工作人員及保全單位即時介入處理，並由主持人協助宣導觀賽秩序。

四、聯盟鼓勵球迷以熱情且理性的方式支持球隊，對於任何影響賽場安全與秩序之行為，將依規定予以嚴正處理。

聯盟始終重視球迷觀賽權益與賽事現場安全，未來也將持續與各球團共同維護良好、理性且安全的觀賽環境，盼所有球迷共同遵守相關規範，一同打造健康正向的職業運動文化。

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