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超馬》首場完賽超馬就奪冠！ 楊智軒分享撞牆期大絕招

2026/04/19 20:36

今年首度增設的82公里挑戰組則由楊智軒以7時53分的成績奪冠（官方提供）今年首度增設的82公里挑戰組則由楊智軒以7時53分的成績奪冠（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕橘子岸到頂超級馬拉松今年首度增設82公里挑戰組，最終由楊智軒以7小時53分的成績拿下冠軍，事實上，這也是他人生首場完賽的超馬賽事，讓他興奮不已，誓言明年再戰，且要挑戰更高難度的177公里賽事。

在機場免稅店工作的楊智軒，過去都以路跑賽事為主，他笑說，會踏進超馬的世界其實是陰錯陽差，這次參賽也沒有十足把握，「因為慢跑成績不錯，然後身邊的同好也有接觸超馬，就想嘗試跑看看，這次參加橘子岸到頂超馬遴選沒抱太大信心，畢竟根本還沒真正跑完一場超馬賽事。」

楊智軒提到，他先前嘗試一場100公里的超馬，只是折返處就用走的，這次剛好橘子岸到頂超馬遴選有上，就抱持挑戰的心態去試，中途也確實有遇到撞牆期，「大概在70公里之後，除了很孤單，體力也逐漸下滑，但我的絕招是帶一個喇叭在身上，可以聽歌也可以唱歌，讓我能好好放鬆，而我的最大優勢就是不會喘，因此很受用，也讓我度過這段痛苦的時光！」

最後踏進終點的一刻，楊智軒表示，「在接近終點時真的很興奮，沒有想到自己可以辦到，而且同場跟一些跑友一起競技，明年我一定會來，花一年時間吸收各位前輩的意見跟經驗，轉化成比賽的動力。」 雖跑完一場超馬賽事，但楊智軒說，「要我跟別人推薦可能不敢當，不過我會用我的經驗跟別人分享，讓他們嘗試極限、挑戰極限，才能超越極限。」

橘子岸到頂超級馬拉松是沿著「山海圳國家級綠道」」起跑，其中菁英組歷經24小時長征，總升降6047公尺，總長度達177公里的賽事，最終終點為玉山界碑，而挑戰組則是今年首度增設的82公里，未來也引領更多國內外長跑好手一起走入山海圳，挑戰「台灣朝聖之路」。

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