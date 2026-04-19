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BCL》擋下成吉思汗野馬瘋狂反撲！國王1分差收下2連勝

2026/04/19 20:22

傑登。（新北國王提供）傑登。（新北國王提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕新北國王今在BCL賽事中對上成吉思汗野馬，雙方一路糾纏至末節，國王在第三節結束握有雙位數領先，卻在讀秒階段被野馬追平比分，最後是靠著杰倫關鍵的兩罰中一，加上簡祐哲的防守籃板，國王最終才以80：79，一分之差驚險擊退野馬。

首節國王延續昨天好手感，呂政儒、蘇士軒、杰倫及傑登輪番在三分線開火，加上杰倫單節送出 5 次助攻穿針引線，帶領團隊在首節打完取得 10 分領先。次節野馬展開反撲，國王單節8失誤因此陷入得分荒，遭對手追平比分。所幸半場前三分鐘，靠著傑登與呂政儒接連轟入三記關鍵三分球再度拉開分差，半場結束，國王以 48 ： 41 暫時領先。

易籃後，國王在第三節結束再次取得雙位數領先，看似掌握大局，進入決勝節，野馬開局即打出一波13：2的高潮，瞬間將分差拉近至僅剩3分。隨後雙方陷入拉鋸，分差始終在5分左右。

讀秒階段，野馬在外線一記冷箭破網，將比分追成平手，隨後杰倫造成對手犯規站上罰球線，兩罰中一，野馬最後一擊未果，簡祐哲抓下關鍵籃板，國王最終以 80：79險勝野馬。傑登攻下全隊最高26分，杰倫20分次之，呂政儒則是拿下本土最高8分。

國王總教練洪志善對球員的防守表現給予高度評價：「我認為球員今天在防守端的執行是近期以來表現最好的一場，將野馬米勒（Ian BennetMiller）的得分限制在7分，有效切斷這個進攻點後，帶動了整個團隊的防守節奏，但在於領先的時候要如何去把心態維持在那邊，這是我們最大的需要去檢討。」

傑登也同樣提到防守是贏球關鍵：「很高興今天球隊打出防守積極度，我們百分之百執行教練團的比賽計畫，這就是今晚贏球的關鍵，從外線到防守帶動進攻轉換，我們成功將能量延續整場比賽。」

杰倫。（新北國王提供）杰倫。（新北國王提供）

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