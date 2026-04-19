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中職》2度本壘攻防戰！ 「台鋼最速男」完勝陳晨威

2026/04/19 20:52

高聖恩回本壘得分。（記者李惠洲攝）高聖恩回本壘得分。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台鋼雄鷹全隊腳程最速的25歲高聖恩，今在7局下靠飛快腳程和高技巧滑壘奔回致勝分，加上9局上攜手游擊手完成本壘助殺，擋住樂天桃猿追平分，終場助隊以5：4險勝。

樂天總教練曾豪駒賽前才誇讚，台鋼打線從一到七棒都能轟，雄鷹開賽完美示範，4局六棒顏郁軒陽春砲，6局四番魔鷹再夯追平2分砲，7局輪到快腿高聖恩表演，他敲安上壘後，靠陳文杰平飛滾地安打，用腳程硬衝本壘，最終側身摸壘包躲過捕手觸殺，通過電視重播的考驗，用「神跑壘」奔回超前分。

當下樂天左外野陳晨威接到球時，高聖恩甚至還沒繞過三壘，他透露，三壘教練鄧蒔陽有說，只要是滾地球穿越內野就要往本壘衝，「很感謝教練團相信我的腳程，只要他們沒有擋，我就不會減速。」

9局上輪到高聖恩挑戰陳晨威的跑壘，當時在一壘扮演追平分的陳晨威，想靠林泓育的二壘安打跑回本壘，高聖恩跟游擊手曾子祐接力傳本壘助殺他，用漂亮守備擋下追平分，18日上一軍的他，用跑打守展現存在感。

今年是高聖恩在一軍的第3年，為了發揮腳程優勢，休季找田徑教練加強，希望藉由步頻和步幅的調整，讓自己提升速度，「平時隊內大家都會比誰最快，我都會說，『就我啊，還有誰？』」今年在二軍出賽10場繳出打擊率4成05的成績，18日上一軍連續2戰有貢獻，包含2支內野安打。

高聖恩表示，把在二軍好的感覺帶上來，球隊如果需要我做什麼，我就去完成，不管跑打守都是，「今年最大目標就是站穩先發。」

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