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中職》象隊久違不見的特殊傳統 台鋼雄鷹打造中

2026/04/19 21:05

黃子鵬。（記者李惠洲攝）黃子鵬。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台鋼雄鷹黃子鵬今首度對上老東家樂天桃猿，全場被擊出轉戰台鋼雄鷹最多的9支安打，但最終仍先發吃完5.2局，並靠隊友火力援護逃敗，生涯在澄清湖戰績仍是7勝0敗。

從黃子鵬在3月29日扛下本季台鋼首戰，連續4週的先發都在週日登場，包含2場澄清湖，今天對老東家前2局都被前段打線狙擊，各掉2分，林子偉就包辦3安扮演「打虎猛將」，不過「老虎」仍黏投5.2局咬住戰局，喚起隊友反攻，同場對決的樂天新星曾家輝都直呼，「前面被拿分，還能穩下來拉局數，這是我要學習的地方。」

黃子鵬可預測的穩定表現，給予台鋼行銷的機會。過往常在假日先發的土投最知名的莫過於「假日飛刀手」陳義信，再來是「假日潛水艇」廖于誠，他在2009年週日先發22場仍是聯盟紀錄，兩人都是兄弟象時期的投手，可以說在象隊傳統中，只有實力獲得肯定的投手才能固定在假日先發。而在台鋼的形塑之下，黃子鵬有望成為聯盟久違的「假日強投」。

台鋼領隊劉東洋強調，在不影響教練團調度的原則之下，高雄出生的黃子鵬能在假日先發，對球團塑造成當家土投有幫助，「不見得每個人都能這樣操作，能固定出賽非常重要，子鵬已證明他有穩定的成績，比較容易能達成。」

黃子鵬貢獻不只場上，在隊內也能感染隊友，台鋼投手教練蕭任汶表示，他是很自律又有拼勁的選手，能示範給年輕選手看，私下又非常投入研究情蒐，「這也耐投的原因，因為他有策略進攻對手弱點，比較省球數。」

黃子鵬。（記者李惠洲攝）黃子鵬。（記者李惠洲攝）

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