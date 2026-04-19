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中職》不甘心、危機意識 鈴木駿輔重返一軍好投關鍵字

2026/04/19 21:03

富邦悍將先發投手鈴木駿輔獲選單場MVP。（記者陳逸寬攝）富邦悍將先發投手鈴木駿輔獲選單場MVP。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕前年賽季，日本獨立聯盟強投鈴木駿輔初登中職賽場，當時效力樂天桃猿，出賽10場、防禦率5.55，季中遭註銷登錄下二軍。

去年，鈴木原本效力業餘成棒全越運動，之後轉戰富邦悍將，在二軍待到季末才得到一軍機會，5場出賽、防禦率2.51。掙得續約機會的鈴木，今年仍舊二軍出發，但升上一軍首戰，就以7局失1分、生涯新高9次三振，宣告自己常駐一軍企圖心。

今天面對統一獅隊，鈴木駿輔交出好投，全場僅因4局暴投失1分，賽後獲選單場MVP，和Fubon Angels一起跳了和自己單場三振數一樣多的9次三振舞。

談到好投，鈴木說：「就像總教練說的一樣，放輕鬆拿出平常練習的成果，把平常練習展現出來。」

連兩年二軍開季，鈴木坦言：「一開始是二軍球員，就有自覺要更積極面對挑戰跟練習。許銘傑教練也說，要用更努力的心態抓住機會。原本目標是整季一軍，把不甘心化為危機意識，接下來繼續加油。」

鈴木也透露，監督後藤光尊時常對他說些玩笑的垃圾話，今天賽前也開玩笑要他「加油，自己看著辦。」對於監督的激將法，鈴木說：「接下來也是照這個節奏，隨時保持危機意識。」

富邦悍將先發投手鈴木駿輔獲選單場MVP。（記者陳逸寬攝）富邦悍將先發投手鈴木駿輔獲選單場MVP。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將先發投手鈴木駿輔。（記者陳逸寬攝）富邦悍將先發投手鈴木駿輔。（記者陳逸寬攝）

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