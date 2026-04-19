TPVL》職排雲豹飛將台南學甲交流賽 培育基層排球菁英

桃園雲豹飛將職業排球隊學甲交流賽暨基層排球菁英育樂營，和台南小球員交流。（學甲公所提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲華宗盃全國排球賽是孕育排球人才的搖籃，桃園雲豹飛將職業排球隊特地到學甲舉辦排球交流賽暨基層排球菁英育樂營，2天賽事今天（19日）在學甲國中排球館圓滿落幕。首次的交流賽吸引在地球迷與排球愛好者進場，不僅展現了職業球隊的頂尖實力，更成功將職業運動的薪火傳承至基層。

台南市體育局局長陳良乾表示，感謝桃園雲豹飛將職業排球隊參與，透過職業級的交流賽與專業技術指導，為台南基層排球注入寶貴的專業能量，不僅提升選手競技實力，也拓展年輕學子的視野與學習機會。未來體育局將持續連結職業與基層資源，深化排球運動發展，讓台南培育出更多優秀的排球人才。學甲區長張明寶說，感謝體育局與台灣製罐支持並補助經費、學甲國中及排球後援會提供優質場地、人力籌辦，共同促成職業排球隊參與南市基層排球交流，讓觀眾欣賞到職排水準，更讓基層球員提升球技。

請繼續往下閱讀...

交流賽育樂營有雲豹職業排球隊、成功大學、曾文農工、中華醫事大學、白河商工、學甲國中校友、學甲國中排球隊競技，雲豹職業排球隊一如預料封王，亞軍學甲校友隊、季軍中華醫事科技大學、殿軍曾文農工。

雲豹球星們並與學甲國中排球隊、東陽國小排球隊互動，傳授排球技巧，讓小選手體驗到專業訓練，感受到職業排球的魅力。

桃園雲豹飛將職業排球隊在學甲排球交流賽奪冠。（學甲公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法