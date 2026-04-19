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超馬》喜歡努力後完成挑戰！張逢源177KM超馬完賽終結遺憾

2026/04/19 21:55

國內好手張逢源以21時02分摘下國內冠軍（官方提供）國內好手張逢源以21時02分摘下國內冠軍（官方提供）

〔記者吳孟儒／台南報導〕俗話說事不過三，張逢源也在人生中第三次挑戰橘子岸到頂超級馬拉松完成177公里、總升降超過6000公尺的長征，並以21小時02分的時間摘下國內冠軍，他笑說：「一直有遺憾，很開心終於完成了！」

本業是公務人員的張逢源，卻最喜歡充滿變化的挑戰，也是因此發現超馬的魅力，他說：「原本如果我做不到的事情，經由我的努力變成做得到，那挑戰本身就會變得很有趣，可能也是這個原因，我從2006年跑了初全馬後，這5、6年開始接觸超馬以及越野跑。」

張逢源從2024年就挑戰橘子岸到頂超馬177公里賽事，只是過去兩次都在160公里提早結束征途，讓他一直帶有未能完賽的遺憾，因此今年也決定再次挑戰，「雖然內心有個遺憾，讓自己有目標，但我最想完成的就是完賽，不是管別人的名次，反而讓自己能按照自己的節奏完成，過程算是很放鬆跟愉快。」

超馬對體力是一大考驗，張逢源也不諱言，體力跟速度本來就會隨著賽事進行而慢慢下降，屬於正常反應，就是以放鬆的心態面對，就是盡量維持跑動，「我有觀察到有些選手會出現反胃的狀況，我在120公里左右也有出現，那時就沒什麼喝飲料，會視當下狀況好好控制。」

比過多場超馬賽的張逢源，對岸到頂馬拉松卻有獨特感受，他語帶興奮地說：「這場跟其他場比賽很不一樣！這條路線很有意義，從台江內海一直到玉山，路線變化幅度很大，而且是從靠海一直到山邊，有水圳、原鄉，很有文化底蘊，經過很多部落，像是一場文化之旅。」

張逢源接著說：「我參加過很多場超馬，從沒有一條路線是越跑越難跑，像是有一場從武嶺跑完後就接著下坡到終點，但這場就是一直跑到最高點，最高點也就是終點，對我來說是一場難度很高的比賽，也是我想完成的原因，因為我喜歡挑戰，有機會的話，明年會再來。」

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