全中運射箭》5分箭虛驚一場！台南海事仍奪男團隊史首金

郭俊緯（左起）、陳家紳、陳鑫源聯手為台南海事拿下男團隊史首金。（台南市體育局提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕115年全國中等學校運動會射箭複合弓男子團體賽，台南海事郭俊緯、陳家紳、陳鑫源在嘉義當地攝氏30度艷陽高溫下洗了一場三溫暖，最終驚險以216：215力克桃園市永豐高中，搶下男團隊史首面金牌。

台南海事男團金牌戰強碰傳統勁旅永豐高中，開局一路領先，郭俊緯卻在最後一趟射出複合弓罕見的5分，突然讓戰局出現懸念，所幸最後一棒陳鑫源飆出致勝十分箭，不僅避開加射，還直接終結比賽。「太緊張了，走下來手還在抖！」致勝功臣、高二的陳鑫源笑說：「其實我本來心態還好，覺得不差這一次，但能拿到金牌還是很開心，更何況是我們全中運第一座冠軍。」

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陳鑫源國中加入射箭隊，卻跟想像中不一樣，「本來以為很輕鬆，沒想到訓練非常累，而且成績一直起不來，覺得跟奪牌無緣了，這一勝讓我感覺到自己跟金牌原來這麼近。」差點淪為敗戰罪犯的郭俊緯，其實是去年混雙金牌，當時搭檔為入選亞洲盃國手的陳芳翊，賽後他苦笑著解釋：「拉弓時風突然變很大，我一直在找它的規律，顯然是失敗了，時間又不夠我把弓放下，射出去就知道完蛋，還好隊友有挺住，要請他們吃飯。」

至於唯一高三生陳家紳表現穩定，帶著兩位學弟射下隊史首金，「其實整體狀況沒有很好，覺得動作上有些問題。我不是容易緊張的人，但今天就是沒辦法放輕鬆，很感謝隊友協助，讓我能笑著畢業，我是說笑那個5分。」

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