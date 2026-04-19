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TPBL》海神杭特飆33分做白工不敵特攻 主帥朱永弘抗議貝奇爭議動作

2026/04/19 22:05

杭特。（高雄海神提供）杭特。（高雄海神提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄海今天作客中信特攻，且因為傷病問題全隊只有7名可用之兵，開賽陷入苦戰，雖然第3節追至4分差，但籃板居劣勢，即便全隊5人得分上雙，且杭特轟下33分仍難挽狂瀾，終場99：115不敵特攻。

杭特33分刷新個人得分最佳，也是本季第三度得分破30大關，另有5助攻、2籃板。他上半場就攻下21分，但獨木難撐，他說：「今天能打的人有限，我上場的任務就是保持侵略性。其實打完前三節有把比分拉近，後面大家體能下滑，比較可惜。」

儘管可用之兵不多，代理總教練朱永弘仍鼓勵球員，無論什麼任何狀況都不能放棄，外線防守不應該放鬆。此外也提到貝奇今季交手多次都有爭議動作，這是值得關注的狀況，並且希望相關判例能有明確尺度能夠參考與執行。

克力斯22分、23籃板，蘇文儒、廖偉皓及施晉堯都繳出12分，蘇文儒另有7籃板、4助攻、3抄截。海神隊上半場三分球命中率不佳，21投僅4中，且半場僅3次助攻。

海神隊下半場將三分球命中率提升至6成，其中施晉堯第三節連續兩記三分球，掀起反攻，單節8分進帳，廖偉皓也有籃下3分打，率隊一度縮小至4分差。廖偉皓末節也挹注兩記三分球，全場攻下12分，可惜團隊全場失誤過多，加上禁區高度不足，不敵特攻。

廖偉皓。（高雄海神提供）廖偉皓。（高雄海神提供）

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