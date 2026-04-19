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TPBL》分擔控球也一樣準！謝亞軒7顆三分球、繳本季新高25分助特攻2連勝

2026/04/19 22:44

謝亞軒。（中信特攻提供）謝亞軒。（中信特攻提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕新北中信特攻今天迎戰高雄海神，此役在阿巴西的外線火燙手感帶動下，迅速掌握節奏，首節即建立雙位數領先，後續面對海神追分仍能及時穩住陣腳，決勝節由謝亞軒外線連發帶領球隊拉開比分，最終特攻以115：99擊敗海神，收下2連勝，同時締造主場4連勝佳績。

此役特攻火力全開，全場命中18記三分球、送出25次助攻，合力轟下115分，其中共有5人得分上雙。謝亞軒表現最為亮眼，攻下25分並飆進7記三分球，外帶6助攻、4籃板；阿巴西貢獻21分，另有5籃板、5助攻、3抄截，並命中4顆三分球。

特攻總教練莫米爾表示，很開心能在本季最後兩場主場賽事拿下勝利，並感謝球迷帶來滿滿能量。教練提及，週末背靠背賽程對球隊而言相當艱辛，但贏球也能有效提升整體士氣與氛圍，教練也肯定球員在攻守兩端確實執行賽前策略，開局便取得大幅領先，不過比賽中段一度出現些微鬆懈，讓對手追近比分：「這在比賽中是正常情況，但我們下半場有及時修正，防守強度明顯提升，進攻端也把握住空檔機會，希望球隊能延續這樣的表現。」

此役攻下25分並命中7記三分球，創下個人本季新高的謝亞軒表示，近期狀態起伏較大，很感謝教練團與隊友持續給予信心和鼓勵。謝亞軒也提到因林韋翰受傷而分擔部分控球任務，在自己的任務掌握上仍有調整空間，「有些空檔以往會更果決出手，但現在會稍微猶豫，影響投籃節奏，這是我需要再修正的地方。」

新秀曾信武今天在第4節命中生涯首顆三分球，還外帶一次阻攻，談到當下心情時難掩興奮，除了感謝教練給予上場機會，也特別點名黃泓瀚學長總是在場上不斷鼓勵他、願意把球傳給他出手，並謙虛表示：「其實這顆球上個主場就應該進了，今天終於在新莊主場投進，真的很開心！」

談及得分當下，曾信武一度語塞，讓一旁的莫米爾教練笑說：「他真的太興奮了。」曾信武也分享，這個菜鳥球季從曾文鼎、黃泓瀚與林任鴻等學長身上學習到很多，不論是訓練或比賽中的細節都成為成長養分。

對此，莫米爾也給予高度肯定，他表示，曾信武態度認真、具備職業素養且潛力十足，同時強調球隊學長願意傾囊相授，是特攻重要的團隊文化之一，也勉勵他持續保持耐心，把握未來每一次上場機會。

特攻目前戰績18勝16負，仍暫居聯盟第5名，不過與第4名新北國王間無勝場差，僅勝率以0.2%些微落後。

阿巴西。（中信特攻提供）阿巴西。（中信特攻提供）

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