自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

UBA政大締造6連霸　徐得祈獲FMVP笑稱不用再當隊長

2026/04/20 00:15

〔中央社〕大專籃球聯賽UBA政治大學今天在男一級冠軍戰以92比50輕取國立體大，帶著跨季74連勝強勢完成6連霸，獲得FMVP殊榮的主控徐得祈笑說，終於不用再當隊長了。

作為近年UBA男一級常勝軍團的政大，本季依舊維持宰制力，不僅延續跨季74連勝紀錄，今天更在冠軍戰靠著主控徐得祈進帳15分、4助攻，搭配宋昕澔挹注13分、5籃板、4助攻，終場以92比50擊敗國體大完成6連霸，堆高「政大王朝」里程碑。

政大教練陳子威賽後接受媒體聯訪時表示，獲勝關鍵在於團隊凝聚力，並直言每個人都是自己心目中的冠軍戰最有價值球員（FMVP），希望所有人記得球隊的贏球文化，每個人各司其職、分工合作，就像接力棒方式，有人下來就要有人頂替，期許球員持續創造紀錄，向世界發起挑戰。

目標為台灣培養更多國手、職業球員，陳子威希望球員在下一季書寫屬於自己故事，當然也必須努力延續7連霸，「政大籃球就是要傳承這樣的氛圍，相信他們一定能做得到，帶著最棒的回憶。」

得知榮膺FMVP獎項當下，政大隊長徐得祈第一反應為「不是（林）子皓嗎」，並分享8強階段所有人太想要進攻，並未打出政大團隊籃球的球風，而自己身為隊長做了很多溝通，所幸最後得到好的結果，徐得祈更打趣表示，「終於不用再當隊長了。」（編輯：楊昭彥）1150419

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中