UBA政大締造6連霸　徐得祈獲FMVP笑稱不用再當隊長

〔中央社〕大專籃球聯賽UBA政治大學今天在男一級冠軍戰以92比50輕取國立體大，帶著跨季74連勝強勢完成6連霸，獲得FMVP殊榮的主控徐得祈笑說，終於不用再當隊長了。

作為近年UBA男一級常勝軍團的政大，本季依舊維持宰制力，不僅延續跨季74連勝紀錄，今天更在冠軍戰靠著主控徐得祈進帳15分、4助攻，搭配宋昕澔挹注13分、5籃板、4助攻，終場以92比50擊敗國體大完成6連霸，堆高「政大王朝」里程碑。

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政大教練陳子威賽後接受媒體聯訪時表示，獲勝關鍵在於團隊凝聚力，並直言每個人都是自己心目中的冠軍戰最有價值球員（FMVP），希望所有人記得球隊的贏球文化，每個人各司其職、分工合作，就像接力棒方式，有人下來就要有人頂替，期許球員持續創造紀錄，向世界發起挑戰。

目標為台灣培養更多國手、職業球員，陳子威希望球員在下一季書寫屬於自己故事，當然也必須努力延續7連霸，「政大籃球就是要傳承這樣的氛圍，相信他們一定能做得到，帶著最棒的回憶。」

得知榮膺FMVP獎項當下，政大隊長徐得祈第一反應為「不是（林）子皓嗎」，並分享8強階段所有人太想要進攻，並未打出政大團隊籃球的球風，而自己身為隊長做了很多溝通，所幸最後得到好的結果，徐得祈更打趣表示，「終於不用再當隊長了。」（編輯：楊昭彥）1150419

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